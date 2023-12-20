Yayınlanma: 20 Aralık 2023

T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/1375 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: Samsun ili, Tekkeköy ilçesi, Tekkeköy Mahallesi

ADA NO : 2241

PARSEL NO : 9

VASFI : Arsa

MALİKİN ADI VE SOYADI : TOROS TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Davaya konu Samsun ili, Tekkeköy ilçesi,Tekkeköy Mahallesi 2241 ada 9 parselde davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin tcdd Genel Müdürlüğü'nün 21/05/2018 tarih ve 13/111 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliki cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/1375 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/11/2023