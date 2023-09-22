SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. HUKUK DAİRESİ

Yayınlanma: 22 Eylül 2023

ESAS NO: 2023/284 Esas

KARAR NO: 2021/1423

DAVALILAR: -AYŞE KOLOĞULLARINDAN- - Kozcuğaz Köyü Ayancık/SİNOP

-ÜNZÜLE KOLOĞULLARINDAN- - Kozcuğaz Köyü Ayancık/SİNOP

-HASAN KOLOĞULLARINDAN- Kozcuğaz Köyü Ayancık/SİNOP

Davacılar Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü tarafından davalılar Müteveffa Hasan Koloğullarından vd.aleyhine Dairemizde görülen Kadastro Tespitine İtiraz davasının yapılan istinaf incelemesi sonunda aşağıdaki şekilde karar verilmiş olup,

"HÜKÜM:

Davalı Maliye Hazinesi vekili ile Davalı Sevim Koloğlu ve ark. vekilinin istinaf başvurularının ESASTAN REDDİNE,

Karar tarihi itibariyle davalı Sevim Koloğlu ve arkadaşlarından alınması gerekli 179,90 TL harçtan başlangıçta peşin olarak alınan 80,70 TL karar ilam harcının mahsubu ile bakiye 99,20 TL harcın davalı Sevim Koloğlu ve arkadaşlarından alınarak Hazineye irat kaydına,

İstinaf eden tarafından yapılan istinaf yargılama giderlerinin üzerlerine bırakılmasına,

İstinaf incelemesi duruşmasız yapıldığından vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

İstinaf eden tarafından yatırılan gider avansından kullanılmayan bölümünün karar kesinleştiğinde yatırana iadesine,

Kararın taraflara Dairemizce tebliğine,

Dair, 3402 sayılı Kanun'a, 7251 sayılı Kanun'un 53. maddesi ile eklenen Ek 6 maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren (2) iki hafta içinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 365/1. maddesi uyarınca Dairemize veya hükmü veren İlk Derece Mahkemesi'ne veya temyiz edenin bulunduğu yer Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesine veya İlk Derece Mahkemesi'ne verilebilecek bir dilekçe ile Yargıtay nezdinde temyiz yasa yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi

Kararın tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen davalılar Ayşe Koloğullarından, Ünzüle Koloğullarından, Hasan Koloğullarından gazetenin yayınlandığı günden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.18/07/2023