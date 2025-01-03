SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK.

Yayınlanma: 03.01.2025 - 00:01

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

1- A- Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.07.2022 tarih ve 2/334 sayılı kararı gereği; Samsun Kenti Atakum, İlkadım ve Canik İlçesinde faaliyet göstermek üzere Ticari Taksi Plakasının (55 T 0124 - 55 T 0127 - 55 T 0132 - 55 T 0133 - 55 T 0134 - 55 T 0135 - 55 T 0136 - 55 T 0137 - 55 T 0139 - 55 T 0140 ) muhammen bedel karşılığında 10 (On) yıl müddetle kiralanmasının;

- UKOME’nin 25.06.2021 tarih, 2021/8 sayılı ve 27.11.2024 tarih 2024/12-11 kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.07.2021 tarih ve 282 sayılı kararı gereği "Atakum İlçesi, Körfez mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı, SBB Kültür Turizm A.Ş. hizmet binası önü', 10 araçlık “Kurupelit Taksi Durağı”nda, 10 Araçlık Taksi Durak yerlerinin 10 yıllık müddetle kiraya verilmesi,

B- Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.07.2021 tarih ve 282 sayılı kararı gereği UKOME’ nin 25.06.2021 tarih, 2021/8-9 sayılı sayılı kararı gereği “Tekkeköy İlçesi, 1009 . Sokak Belediye Hizmet Alanı, 8 Araçlık Örnek Sanayi Taksi Durağı” nda, 10 yıllık müddetle belirlenen 4 Araçlık Durak Yeri kiralanmasının, 10 yıllık müddetle kiraya verilmesi ihaleleri, tanzim olunan şartnamelerine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2- İhale Şartnameleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü Merkez veznesine 450,00 (Dört yüz elli) TL yatırılarak alınacak makbuz aslının ibrazı karşılığında, Ulaşım Dairesi Başkanlığından temin edilecektir.

3- 16/01/2025 tarihinde, Perşembe Günü Saat:14.30’da (ihale 14.30’da başlayacak ve Tüm T plakalarının kiralanması ve Taksi Durak Yerlerinin kiraya verilmesi ihalesi sonuçlanana kadar devam edecektir.) Hançerli Mahallesi, 216. Sokak, No:8 İlkadım/Samsun adresinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binasının 1. Katındaki Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

4- Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunabileceklerdir.

5- a) Atakum, İlkadım ve Canik İlçesinde faaliyet gösterecek ticari taksi plakalarının (55 T 0124 - 55 T 0127 - 55 T 0132 - 55 T 0133 - 55 T 0134 - 55 T 0135 - 55 T 0136 - 55 T 0137 - 55 T 0139 - 55 T 0140 ) her birinin muhammen kiralama bedeli 900.500,00 TL + KDV ve Kurupelit Taksi Durağı” Taksi Durak yerinde 10 yıl müddetle çalışacak taksilerin her birinin durak yerinin ilk yıl kira bedeli KDV Hariç 20.400,00 TL olup, Sonraki yıllar durak kira bedeli peşin olarak KDV Dahil Muhammen Bedele TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranına göre ilave edilerek alınacaktır.

-Geçici teminat, muhammen bedelin %3’ü olup her birinin KDV Hariç 33.135,00 TL’dir.

b)- Örnek Sanayi Taksi Durağı’nda çalışacak Araçların her birinin 1 yıllık araç durak yeri muhammen kiralama bedeli KDV Hariç 4.900,00 TL’dir.

-Geçici teminat muhammen bedelin %3’ü olup her birinin KDV Hariç 1.470,00 TL’dir.

6- Atakum, İlkadım ve Canik İlçesinde faaliyet gösterecek ticari taksi (55 T 0124 - 55 T 0127 - 55 T 0132 - 55 T 0133 - 55 T 0134 - 55 T 0135 - 55 T 0136 - 55 T 0137 - 55 T 0139 - 55 T 0140 ) plakaları için teklifler, şartnamenin 3. maddesinde belirtilen muhammen bedelden az olmamak üzere KDV hariç olduğu belirtilerek verilecektir. İhalede fiyat artırımı Ticari Taksi Plakaları muhammen kiralama bedelleri üzerinden yapılacaktır. Araç Durak Yeri için fiyat artırımı olmayacaktır.

7- Tekkeköy İlçesi, 1009 . Sokak Belediye Hizmet Alanı, 8 araç kapasiteli “Örnek Sanayi Taksi Durağı 4 Araçlık Taksi Durak yerleri için teklifler şartnamenin 3. maddesinde belirtilen muhammen bedelden az olmamak üzere KDV hariç olduğu belirtilerek verilecektir. İhalede fiyat artırımı Taksi Durak Yerlerinin yıllık muhammen kira bedelleri üzerinden yapılacaktır.

8- Samsun Atakum, İlkadım ve Canik İlçelerinde Faaliyet Gösterecek Ticari Taksi Plakalarının her birinin ihale bedeli İdareye; sözleşme imzalama süresi içerisinde KDV ile birlikte %50’si peşin, kalan tutarı 3 eşit taksitte ödenecektir. Taksitler sözleşmenin imzalandığı tarih dikkate alınarak birbirini takip eden aylarda (Vade tarihi hafta sonu veya resmi/dini tatile denk gelmesi durumunda takip eden ilk iş gününde) Samsun Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine ödenecektir.

9- Taksi Duraklarındaki, Araç Durak Yerleri ilk yıllık ihale bedeli sözleşme imzalama süresi içerisinde;

a- İSTEKLİ; İlk yıllık kira (ihale) bedeli sözleşme imzalama süresi içerisinde, KDV dahil olacak şekilde, peşin olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi Veznesine öder. Sonraki yıllar durak kira bedeli peşin olarak KDV dahil Muhammen Bedele TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranına göre (Yıllık TÜFE oranın %25’i geçmesi durumunda yıllık kira bedeline %25 ilave edilerek yıllık kira bedeli bulunur) ilave edilerek, sözleşme imzaladığı ay içerisinde idarenin Veznelerine öder.

b- İSTEKLİ; 10 yıllık kira (ihale) bedelini peşin ödemek istemesi halinde, 10 yıllık kira bedeli sözleşme imzalama süresi içerisinde, KDV dahil olacak şekilde, peşin olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi Veznesine öder.

10 -İhale sonucunda idare tarafından verilecek olan taksi plakası ve Taksi Durak Yerlerinin her biri 10 (On) yıl müddetle kiralanacaktır.

11- (55 T 0124 - 55 T 0127 - 55 T 0132 - 55 T 0133 - 55 T 0134 - 55 T 0135 - 55 T 0136 - 55 T 0137 - 55 T 0139 - 55 T 0140 ) Ticari Taksi Plakalarının Kiralaması ve “Kurupelit Taksi Durağı” 10 (On) araçlık taksi durak yerlerini kiralamak için İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

A. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı fotokopileri (İhale esnasında T.C kimlik kartı istekli yanında bulunduracaktır.)

B. İsteklilerin, İhale başvuru tarihi itibari ile en az 2 (iki) yıldır Samsun kentinde ikamet ediyor olduğuna dair Nüfus İdarelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden alınmış Tarihçeli “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgeleri”,

C. İsteklilerin, Türkiye’de tebligat için yazılı olarak adres göstermeleri, (Ulaşım Dairesi Başkanlığından temin edilecektir.)

D. İsteklilerin, İmza Sirküleri (Noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza sirküleri),

E. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

F. İsteklilerin Büyükşehir Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair resmi nitelikli belge (Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğü’nden, ihale tarihine kadar 15 günü geçmeyecek şekilde alınmış olmalıdır.)

G. İsteklilerin, 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair resmi nitelikli belge. (https://ekap.gov.tr/EKAP/Yasaklilik/YasakliSorgu.aspx) adresinden sorgulanıp alınacaktır. 2886 Sayılı D.İ.K’nun 6. maddesinde yazılan şahıslar ile ihalelere katılmaktan yasaklı kişiler, gerek doğrudan ve gerekse bir vekili aracılığı ile ihaleye giremezler. Bu hükümlere aykırı hareket edenler, ihale üzerinde kalsa bile ihale fesih edilerek yatırılan teminat gelir kaydedilir.

H. İsteklilerin Adli makamlardan alınmış “Resmi Kurum” ibareli, onaylı Adli sicil kaydı belgeleri, (Türk Ceza Kanununun 103, 104, 105, 109, 188, 190, 191, 227 sayılı maddeleri; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35. Maddesi ve Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen “mesleki saygınlık” hallerinden sabıka kaydının bulunmaması)

İ. İsteklilerin ihale dokümanı bedelinin İdareye ödendiğini gösteren makbuz,

J. İsteklilerin geçici teminatın verildiğini gösteren makbuz (Şartnamenin 4. maddesinde belirtilmiştir; 2886 Sayılı D.İ.K. ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler olmalıdır.)

K. İsteklilerin İhale Şartnamesi ile 14.02.2020 tarih ve 46 sayılı Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanan Ticari Taksi Yönetmeliğini okuyup aynen kabul ettiklerine dair yazılı belge, (Ulaşım Dairesi Başkanlığından temin edilecektir.

L. En az “B” sınıfı sürücü belgesi,

M. İsteklinin, ihaleyi kazanması durumunda ilgili meslek odasına kayıt olacağına dair noterden tasdikli taahhütname,

N. İsteklinin, Ticari Taksi Yönetmeliği uyarınca ihaleyi kazanması durumunda “Ticari Araç Tahsis Belgesi” alma şartlarını sağlayacağını ( Alma şartları; İlgili SGK Müdürlüğünden alınan ve onaylanmış sigortalı olarak çalışmadığına dair belge, Vergi Dairesinden alınan Vergi mükellefiyeti bulunmadığına dair belge, en az B sınıfı sürücü belgesi istenecektir.) ve “Ticari Araç Tahsis Belgesi” alacağına dair noterden tasdikli taahhütname,

-Ayrıca “Örnek Sanayi Taksi Durağı” 4 Araçlık Taksi Durak yerlerini kiralamak için ihaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

A. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı fotokopileri (İhale esnasında T.C kimlik kartını istekli yanında bulunduracaktır.)

B. İsteklilerin, İhale başvuru tarihi itibari ile en az 2 (iki) yıldır Samsun kentinde ikamet ediyor olduğuna dair Nüfus İdarelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden alınmış Tarihçeli “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgeleri”,

C. İsteklilerin, Türkiye’de tebligat için yazılı olarak adres göstermeleri, (Ulaşım Dairesi Başkanlığından temin edilecektir.)

D. İsteklilerin İmza Sirküleri (Noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza sirküleri),

E. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

F. İsteklilerin Büyükşehir Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair resmi nitelikli belge (Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğü’nden, ihale tarihine kadar 15 günü geçmeyecek şekilde alınmış olmalıdır.)

G. İsteklilerin, 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair resmi nitelikli belge (https://ekap.gov.tr/EKAP/Yasaklilik/YasakliSorgu.aspx) adresinden sorgulanıp alınacaktır. 2886 Sayılı D.İ.K’nun 6. maddesinde yazılan şahıslar ile ihalelere katılmaktan yasaklı kişiler, gerek doğrudan ve gerekse bir vekili aracılığı ile ihaleye giremezler. Bu hükümlere aykırı hareket edenler, ihale üzerinde kalsa bile ihale fesih edilerek yatırılan teminat gelir kaydedilir.

H. İsteklilerin Adli makamlardan alınmış “Resmi Kurum” ibareli, onaylı Adli sicil kaydı belgeleri, (Türk Ceza Kanununun 103, 104, 105, 109, 188, 190, 191, 227 sayılı maddeleri; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35. Maddesi ve Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen “mesleki saygınlık” hallerinden sabıka kaydının bulunmaması)

I. İsteklilerin ihale dokümanı bedelinin İdareye ödendiğini gösteren makbuz,

J. İsteklilerin geçici teminatın verildiğini gösteren makbuz (Şartnamenin 4. maddesinde belirtilmiştir; 2886 Sayılı D.İ.K. ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler olmalıdır.)

K. İsteklilerin İhale Şartnamesi ile 14.02.2020 tarih ve 46 sayılı Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanan Ticari Taksi Yönetmeliğini okuyup aynen kabul ettiklerine dair yazılı belge, (Ulaşım Dairesi Başkanlığından temin edilecektir.)

L. İsteklilerin bağlı bulundukları meslek odalarından alınan Sicil kaydı ve Üyelik Belgeleri,

M. İsteklilerin T Plakasına sahip aracın trafik tescil belgeleri (araç ruhsat fotokopileri),

N. T Plakası ikamede olan isteklilerin ihale sonucunda ilgili meslek odasına kayıt olacağına dair taahhütname, (Ulaşım Dairesi Başkanlığından temin edilecektir.)

O. İsteklilerin ikameye ayırmış olduğu (T plakasına sahip olup çalışma ruhsatı alınmamış) T Plakası var ise askıda olduğuna dair resmi makamlardan alınmış belge,

P. İsteklilerin, Samsun Vergi Dairesi Başkanlığından alınacak mükellefiyet kaydı belgeleri (T Plakası ikamede olan vatandaşlar hariç)

12- İhale İsteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacak olup, artırımların işi uzatacağının anlaşılması durumunda isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. İhaleden çekilmiş olanlar yazılı teklif veremezler.

-Talipler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklardır.

- İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1. fıkrasında belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif kabul edilir.

- Ayrıca talipliler ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini Samsun Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası - Hançerli Mahallesi, 216. Sokak, No:8 İlkadım/ Samsun- Posta Kodu:55020 adresine iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler mazeret kabul edilmez.

- Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

- Üzerine ihale kalmadığı sürece, istekliler girmek istedikleri durakların ihale doküman bedeli ve geçici teminat bedelini ödeyerek, diğer yerlerde çalışacak araçlar için araç durak yerinin kiralanması ihalesine katılmaya devam edebileceklerdir. Üzerinde ihale kalan isteklinin başka bir yer için ayrıca ihaleye katılamayacağı ilan olunur.