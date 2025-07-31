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SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma 31.07.2025 00:00:00

DÜZELTME İLANI

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Jeneratör Mal Alımı İşi ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26. maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. [Başvuruların/Tekliflerin] hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası: 2025/1109436

1-İdarenin

a) Adresi: Abdurrahmangazi Mah. Enderun Cad. Sancaktepe Belediye Başkanlığı No: 2 İç Kapı No: 1 SANCAKTEPE / İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası: 02166223333 - 2166209348

c) Elektronik posta adresi: sancaktepe@sancaktepe.bel.tr

ç) [Ön yeterlik/İhale] dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı: 29.07.2025

b) Gazetenin ve internet haber sitesinin adı tarihi  (yayımlanmış ise):Halkın Gazetesi Birgün ve www.cumhuriyet.com.tr 25.07.2025

3-Düzeltilen [madde/maddeler ]:  3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 19.08.2025 - 12:30

#ilangovtr BASIN NO: ILN02269469