SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DÜZELTME İLANI
SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Jeneratör Mal Alımı İşi ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26. maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. [Başvuruların/Tekliflerin] hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale kayıt numarası: 2025/1109436
1-İdarenin
a) Adresi: Abdurrahmangazi Mah. Enderun Cad. Sancaktepe Belediye Başkanlığı No: 2 İç Kapı No: 1 SANCAKTEPE / İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası: 02166223333 - 2166209348
c) Elektronik posta adresi: sancaktepe@sancaktepe.bel.tr
ç) [Ön yeterlik/İhale] dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı: 29.07.2025
b) Gazetenin ve internet haber sitesinin adı tarihi (yayımlanmış ise):Halkın Gazetesi Birgün ve www.cumhuriyet.com.tr 25.07.2025
3-Düzeltilen [madde/maddeler ]: 3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 19.08.2025 - 12:30