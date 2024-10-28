SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

Yayınlanma: 28.10.2024 - 00:00

İÇME SUYU SATIN ALINACAKTIR

SANCAKTEPE BELEDİYESİ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ

2025 YILI 6 AYLIK İÇME SUYU ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2024/1433172

1- İdarenin

a) Adı: SANCAKTEPE BELEDİYESİ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Abdurrahman Gazi Mah. Enderun Cad. No: 2 SANCAKTEPE/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 2166223333 - 2166209348

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu mal alımın

a) Adı: 2025 YILI 6 AYLIK İÇME SUYU ALIMI İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı: 5 KALEM İÇME SUYU ALIMI ( 500 ADET Polikarbon Damacana Su (19 Litre), 600 KOLİ 5 Litre Pet Su (Paket İçi 4 Adet), 600 KOLİ 1,5 Litre Pet Su (Paket İçi 12 Adet), 8000 KOLİ 0,5 Litre Pet Su (Paket İçi 24 Adet), 5000 KOLİ 180 cc Bardak Su (Paket İçi 60 Adet))

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Sancaktepe Belediyesi Tesisler Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 180 gün içerisinde Teknik Şartnamede belirtilen şekilde pey der pey teslim alınacaktır. İş en geç 30.06.2025 tarihinde bitecektir.

d) İşe başlama tarihi: 01.01.2025

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 15.11.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Sancaktepe Belediye Başkanlığı İhale Salonu (Abdurrahman Gazi Mah. Enderun Cad. No:2 SANCAKTEPE/İSTANBUL)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İl Sağlık Müdürlüğü ile Hıfzıssıhha Müdürlüğü tarafından ihale tarihinden önceki son 3 ay içerisinde yapılmış Doğal Kaynak Suyu Analiz Raporu

Üretici firmanın IBWA (Uluslararası Şişelenmiş Su Birliği) ´ne üyelik belgesi

Üretici firmanın NSF (Bağımsız Denetleyici Kuruluş) ´a üyelik belgesi

Üretici firmanın TSE 266 Belgesi

Üretici firmaya Sağlık Bakanlığı ve/veya Halk Sağlığı Müdürlüğü’nce verilmiş Doğal Kaynak Suyu İşletme ruhsatının aslı ve/veya aslı idarece görülmüş sureti ve/veya noter tasdikli sureti

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.