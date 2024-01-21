SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 21.01.2024 - 00:00

1. Aşağıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen Sancaktepe Belediyesi mülkiyetindeki 3 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile ayrı ayrı “Abdurrahmangazi Mah. Enderun Cad. No:2 Sancaktepe/İSTANBUL” adresindeki Sancaktepe Belediyesi Encümen Salonunda belirtilen tarih ve saatlerde teşekkül edecek Komisyon huzurunda ihale ile satılacaktır.

S.N. MAHALLE PAFTA ADA PARSEL İMAR DURUMU CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ (M²) SATILACAK ALAN (M²) MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 YENİDOĞAN F22D21D1D 502 2 KONUT ALANI ARSA 501,73 138,93 1.389.300,00 41.679,00 30.01.2024 10:30 2 YENİDOĞAN F22C21D2D 376 1 KONUT ALANI + YOL ARSA 1.770,97 65,54 524.320,00 15.729,60 30.01.2024 10:40 3 ABDURRAHMANGAZİ G22A05B2B 235 26 KONUT ALANI ARSA 356,31 141,63 1.557.930,00 46.737,90 30.01.2024 10:50





2. İhale dokümanı (şartname ve ekleri) Sancaktepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00-TL bedel ile satın alınabilecektir.

3. İdare ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

5. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla ihaleye katılacaklardan istenilecek belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1- İkametgâh belgesi.

2- Nüfus kayıt örneği.

3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.

5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

6- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname” ve “Yer Görme Belgesi”.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

2- Noter tasdikli imza sirküsü, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.

5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

6- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname” ve “Yer Görme Belgesi”.

C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

6. Taşınmazların üzerinde fuzuli işgalin bulunması durumunda, tahliye işlemleri açısından belediyeye hiçbir sorumluluk yüklenemez ve istekli bunu belediyeden isteyemez.

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