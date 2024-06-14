SANDIKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SANDIKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2024/137 Esas
Davacı, AFYONKARAHİSAR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar, ADALET TETİK, AHMET TETİK, AYŞE BAŞÇEŞME, BİRSEN KARABUNAR, DAMLANAZ ÇELİK, EMİNE DAŞTAN, EMİNE ŞİMŞEK, HACER KARAKOÇ, MEHMET TETİK, MESUT TETİK, NİLAY KORKMAZ, NİLDA DÜZGÜN, NİLGÜN ÇELİK, RAMAZAN TETİK, SAADET AKYAVAŞ, SATI KOÇ, VEYİS ERTAŞ, YUSUF TETİK, YUSUFCAN ÇELİK, ZEHRA ŞANLI, ZEYNEP TETİK arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Tesisi) davası nedeniyle;
Davacı , AFYONKARAHİSAR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar , ADALET TETİK, AHMET TETİK, AYŞE BAŞÇEŞME, BİRSEN KARABUNAR, DAMLANAZ ÇELİK, EMİNE DAŞTAN, EMİNE ŞİMŞEK, HACER KARAKOÇ, MEHMET TETİK, MESUT TETİK, NİLAY KORKMAZ, NİLDA DÜZGÜN, NİLGÜN ÇELİK, RAMAZAN TETİK, SAADET AKYAVAŞ, SATI KOÇ, VEYİS ERTAŞ, YUSUF TETİK, YUSUFCAN ÇELİK, ZEHRA ŞANLI, ZEYNEP TETİK arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Tesisi) davası nedeniyle; SANDIKLI İLÇESİ KARKIN KÖYÜ 111 ADA 182 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN 142,00 METREKARELİK KISMININ KAMULAŞTIRILMASINA; KAMULAŞTIRMANIN SATIN ALMA USULÜ İLE YAPILAMADIĞI VE DAVALILARA ULAŞILAMADIĞINDAN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ İLE TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ TALEBİ İLE YUKARIDAESAS NUMARASI BELİRTİLEN DAVA AÇILMIŞTIR. KEYFİYET 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 10/4. FIKRASI GEREĞİNCE İLAN OLUNUR.