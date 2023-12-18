Yayınlanma: 18 Aralık 2023

T.C. ŞANLIURFA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2021/976 Esas 03/05/2023

Davacı, MAHMUT KAPLAN ile Davalı, MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa ili Haliliye İlçesi Mağaracık Köyü/Mahallesi Pafta:N42-D-01-C de yer alan Doğusu: kısmen 276 kısmen 637 parseller, Batısı: Tapulama harici, ilerisi 277 parsel, Güneyi: Tapulama harici, Kuzeyi: Ağaç yolu ile çevrili (637 Parsel) sayıı 16.978,98 m2 miktarlı taşınmaz üzerinde üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2021/976 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri, aksi takdirde TMK'nun 713.md.gereğince dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu İLAN olunur.