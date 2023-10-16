ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 16 Ekim 2023

1- Aşağıda Tapu Kaydı, Mevcut Durumu, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatları belirtilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

İli

Mahallesi

Ada

Parsel

Arsa Yüzölçümü (m²) Mevcut Durumu

Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat Miktarı (TL)(%3) İhale Tarihi İhale Saati

Şanlıurfa Akçamescit 273 1 14.101,64 m² Boş Arsa 24.677.870,00-TL 740.337,00-TL 02/11/2023 11:00 Şanlıurfa Akçamescit 274 1 13.332,75 m² Boş Arsa 23.332.313,00-TL 699.970,00-TL 02/11/2023 11:05 Şanlıurfa Akçamescit 275 1 21.641.28 m² Boş Arsa 37.872.240,00-TL 1.136.168,00-TL 02/11/2023 11:10 Şanlıurfa Yenişehir 5991 2 2.449,15 m² Boş Arsa 51.432.150,00-TL 1.542.965,00-TL 02/11/2023 11:15 Şanlıurfa Yenişehir 5991 9 2.439.38 m² Boş Arsa 42.689.150,00-TL 1.280.675,00-TL 02/11/2023 11:20

2- İhale 02/11/2023 Perşembe Saat:11:00’da(Başlama Saati) Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.

3- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Cumhuriyet Caddesi, Büyükşehir Belediye Yeni Hizmet Binası, Emlak İstimlâk Daire Başkanlığı Emlak Yönetim Şube Müdürlüğünde görülebilir ve 1000 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;

a) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu, (Kapalı teklifler için)

b) Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),

f) Noter tasdikli imza sirkülerini,

g) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

h) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

j) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

k) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

l) Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

m) İhalede her parsel için zaman aralığı 5’er dakka olup, uzaması halinde bir önceki ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir.

5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

6- 273 Ada 1 parsel, 274 Ada 1 Parsel, 275 Ada 1 parsel numaralı taşınmazlar Şanlıurfa İli sınırları içerisinde Merkez İlçelerde yer alan Tekstil ile ilgili faaliyet gösteren (Giyim Toptancısı, Manifatura Toptancısı, Tuhafiye Toptancısı) iştigal eden Kooperatiflere satılacaktır.

7- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

8- İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

9- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Banka Hesap Bilgisi:

Banka Adı: Ziraat Bankası Girişimci Şubesi

Vergi No: 7880051454

İban No: TR980001002266356156335171

10- 02/11/2023 tarihinde yapılacak olan Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler 01/11/2023 saat 17:00’a kadar (sonrasında dosya teslimi alınmayacaktır.) Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Yönetim Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

İLAN OLUNUR

Bilgi İçin:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı

Emlak Yönetim Şube Müdürlüğü

Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası

Cumhuriyet Caddesi, 147.Sokak 4.Kat No:27 Haliliye/ŞANLIURFA

Telefon: 0 414 3185100 Dahili 1736 Faks: 0 414 313 0649

www.sanliurfa.bel.tr [email protected] 0542 287 72 62