SARAYKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 17 Ekim 2023

1-2023/985 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 164 ada 12 parsel sayılı taşınmazın 4.727,44m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Erdoğan Şahin

2-2023/986 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 1 parsel sayılı taşınmazın 9.400,00m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Emine Ünal

3-2023/987 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi 113 ada 21 parsel sayılı taşınmazın 14.555,71 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Beyhan Akşit, Burhan Akşit, Burhanettin Akşit, Hüseyin Aynaoğlu, Reyhan Yelli

4-2023/988 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Beylerbeyi Mahallesi 194 ada 60 parsel sayılı taşınmazın 19.375,79 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Akça Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Baki Uysal, Halil İbrahim Tun, Nuray Geniş, Nursel Aydın, Sevginaz Dikmen, Şerife Turgut

5-2023/989 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 164 ada 9 parsel sayılı taşınmazın 1.757,19m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Mehmet Günner

6-2023/990 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 164 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 8.532,66 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ayşe Dudu Sarıpınar, Güler Tezer, Hatice Hançar, Mehmet Dalgıç, Şener Girgin,

7-2023/991 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 164 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 1.242,93m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Memiş Dalgıç

8-2023/992 esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 164 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 1.643,44m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Gülay Girgin

9-2021/993 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 163 ada 12 parsel sayılı taşınmazın 1.541,65m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Emine Sarı

10-2023/994 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 164 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 2.484,95 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Hüseyin Yiğit

11-2023/995 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tırkaz Mahallesi 263 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 9.594,52 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki İbrahim Samanlı

12--2023/996 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tırkaz Mahallesi 101 ada 96 parsel sayılı taşınmazın 9.009,50 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Nimet Serban

13-2023/997 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tırkaz Mahallesi 261 ada 29 parsel sayılı taşınmazın 1.182,09 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Osman Toprak

14-2023/998 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tırkaz Mahallesi 136 ada 44 parsel sayılı taşınmazın 20.946,01 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Adile Sert

15-2023/999 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tırkaz Mahallesi 263 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 484,66 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Fadime Çetin, Gülsüm Çakır, Hediye Çetin, Şakir Çakır, Şükrün Sağlık

16-2023/1000 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tırkaz Mahallesi 261 ada 28 parsel sayılı taşınmazın 1.805,48 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Veli Uysal

17-2023/1001 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tırkaz Mahallesi 101 ada 97 parsel sayılı taşınmazın 5.196,58 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Secan özkan, Galip Tokmak, Şennur Hasdal, Zahide Özgür

18-2023/1002 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tırkaz Mahallesi 101 ada 98 parsel sayılı taşınmazın 5.121,81 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ayşe Dinçer, Birsen Pınar, Sami Yılmaz, Vecibe Ceylan

19-2023/1003 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tırkaz Mahallesi 261 ada 33 parsel sayılı taşınmazın 134,94 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki İbrahim Samanlı

20--2023/1004 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tırkaz Mahallesi 136 ada 43 parsel sayılı taşınmazın 6.650,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Dudu Çetin

21-2023/1005 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 163 ada 10 parsel sayılı taşınmazın 8.043,98 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ercan Türkeli

22-2023/1006 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 163 ada 9 parsel sayılı taşınmazın 8.294,85 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ganime Şahin

23-2023/1007 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 163 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 3.372,31m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Yılmaz Günner

24-2023/1008 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 163 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 967,07m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ahmet Günner

25-2023/1009 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 163 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 9.705,38m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Yılmaz Günner

26-2023/1010 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 163 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 2.565,14 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Abdullah Günner, Fadime Kömürcü, Hatice Günner, Mustafa Günner

27-2023/1011 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 163 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 7.433,75 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Adnan Uzunel

28-2023/1012 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 163 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 7.831,02 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Aysel Efe, Necmettin Acun, Sevcan Gülçer

29-2023/1013 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 68 parsel sayılı taşınmazın 3.323,69m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Mehmet Günner

30-2023/1014 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tırkaz Mahallesi 101 ada 95 parsel sayılı taşınmazın 9.397,95 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Cemile Yılmaz

31-2023/1015 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tırkaz Mahallesi 160 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 5.028,01 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Mehmet Ali Kıyak

32-2023/1016 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tırkaz Mahallesi 160 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 745,02 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Abdullah Kaya, Ali Kaya, Dudu Kaya, Mustafa Kaya

33-2023/1017 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tırkaz Mahallesi 165 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 16.884,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Mehmet Arslan

34-2023/1018 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tırkaz Mahallesi 164 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 2.109,68 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Gülfizar Şahin, Huriye Sert, Mustafa Çömezoğlu, Nimet Karacan, Ramazan Çömezoğlu, Ümmü Kaba

35-2023/1019 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tırkaz Mahallesi 266 ada 11 parsel sayılı taşınmazın 377,34 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Asım Sivrikaya, Fadime Kıyak, Gülşen Sivrikaya, Halil İbrahim sivrikaya, İsmail Sivrikaya, Murat Sivrikaya, Nilüfer Çınar, Yalçın Sivrikaya, Yasin Sivrikaya

36-2023/1020 esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tırkaz Mahallesi 266 ada 10 parsel sayılı taşınmazın 3.392,15 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Huriye Kıyak, Huriye Sivrikaya, Molla Halil Sivrikaya, Şerife Kıvrak

37-2023/1021 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi 125 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 17.139,20 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Bekir Şen

38-2023/1022 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 133 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 987,16 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Yaşar Tanrıverdi

39-2023/1023 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tırkaz Mahallesi 263 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 13.116,18 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Fadime Özen

40-2023/1024 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tırkaz Mahallesi 101 ada 95 parsel sayılı taşınmazın 12.079,29 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Cemile Yılmaz

41-2023/1025 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tırkaz Mahallesi 136 ada 38 parsel sayılı taşınmazın 9.400,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ali Aktaş, dudu Uçar, Gülter Kölük, İrfan Aktaş, Mehmet Aktaş, Recep Aktaş

42-2023/1026 esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tırkaz Mahallesi 101 ada 99parsel sayılı taşınmazın 4.314,05 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Mustafa Rahmi Yılmaz

43-2023/1027 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tırkaz Mahallesi 136 ada 31 parsel sayılı taşınmazın 11.100,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Saadet Şen

44-2023/1028 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tırkaz Mahallesi 136 ada 29 parsel sayılı taşınmazın 10.729,21 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Aysun Kaya, Raziye Kaya

45-2023/1029 esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tırkaz Mahallesi 136 ada 24 parsel sayılı taşınmazın 1.372,95 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Gönül Karaca, Şerife Çınar

46-2023/1030 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tırkaz Mahallesi 136 ada 23 parsel sayılı taşınmazın 10.334,68 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Gülşen Akdağlı, Maharet Kırlıoğlu, Muzaffer Kıvrak, Zübeyde Arı

47-2023/1031 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, tırkaz Mahallesi 168 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 11.382,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Aysel İncebacak, Ayşe Aktaş, Fatma Çelik, Fatma Turgut, Hasan Karakozak, Kamile Çömezoğlu, Sevim Samancı, Şerife Serbest, Yaşar Kıyak

48-2023/1032 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tırkaz Mahallesi 168 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 14.131,98 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki İskender Tosun

49-2023/1033 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tırkaz Mahallesi 266 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 2.323,30 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Gülsüm Kolkesen, Necibe Abut

50-2023/1034 esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tırkaz Mahallesi 160 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 10.894,67 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Yeni Halıcı Turizm ve Ticaret A.Ş.

51-2023/1035 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 202 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 1.637,10 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Tamer Girgin

52-2023/1036 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 202 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 9.965,33 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki İsmet Aydın

53-2023/1037 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 202 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 6.281,18 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Huriye Günner

54-2023/1038 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 202 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 1.392,21 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Feyzi Esen

55-2023/1039 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 166 ada 21 parsel sayılı taşınmazın 5.923,79 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki İsmet Aydın

56-2023/1040 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 166 ada 22 parsel sayılı taşınmazın 5.379,34 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ali Demirci

57-2023/1041 esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 166 ada 19 parsel sayılı taşınmazın 2.477,78m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Eşref Betin

58-2023/1042 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 164 ada 27 parsel sayılı taşınmazın 612,28 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Muhammet Sar

59-2023/1043 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 164 ada 19 parsel sayılı taşınmazın 2.625,84 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Abdullah Acun, Azime Acun, Fatma Acun, Gülten Acun, Özgür Acun, Ufuk Acun, Vedat Acun

60-2023/1044 esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi, 164 ada, 25 parsel sayılı taşınmazın 1.965,91 m²lik kısmı, taşınmaz maliki Abdullah Günner, Fadime Kömürcü, Hatice Günner, Mustafa Günner, Ahmet Günner, Ali Günner, Mehmet Günner, ümmü Yıldırım

61-2023/1045 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi, 164 ada, 26 parsel sayılı taşınmazın 1.502,68 m²lik kısmı, taşınmaz maliki Fatma Ekici, Şükrü Esen, Yalçın Esen, Yılmaz Günner

62-2023/1046 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 164 ada 24 parsel sayılı taşınmazın 1.295,91 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki imdat Dönmez

63-2023/1047 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 165 ada 20 parsel sayılı taşınmazın 1.713,84 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Abit Kurt, Ali Kurt, Cemal Altınok, Çetin Altınok, Dudu Altınok, Metin Altınok, Mustafa Altınok, Naile Cura,Necip Altınok

64-2023/1048 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 164 ada 23 parsel sayılı taşınmazın 1.211,81 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Elif Günner

65-2023/1049 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 164 ada 20 parsel sayılı taşınmazın 1.827,10 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Gülten Acun

66-2023/1050 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 164 ada 18 parsel sayılı taşınmazın 2.375,54 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Bilal Acun, Şener Acun

67-2023/1051 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 164 ada 17 parsel sayılı taşınmazın 2.422,49 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Elif Günner

68-2023/1052 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 267 parsel sayılı taşınmazın 2.374,08 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Cevriye Uysal, Ganime Şahin, Gülizar Yalçın, Gülsevim Kazgan, Mehmet Ali Şahin, Nurhayat Dinç, Pembizar Şahin, Selim Gayret, Ümmü Kölük, Yalçın Şahin

69-2023/1053 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 164 ada 13 parsel sayılı taşınmazın 791,07 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Fatma Akça

70-2023/1054 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 166 ada 16parsel sayılı taşınmazın 7.556,65 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Abdullah Dalgıç, Ahmet Yılmaz, Ali Dalgıç, AyşeEsen, Ayşe Girgin, Cihan Girgin, Firdevs Soylar, Gülay Girgin, Gülsüm Yılmaz, Hatice Yiğit, Kadriye Şahin, Küpra Bulut, Memiş Dalgıç, Muhammet Kuş, Mustafa Kemal Girgin, Osman Dalgıç, Osman Kuş, Ramazan Yılmaz, Reşat Dalgıç, Şenol Yılmaz

71-2023/1055 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 165 ada 22 parsel sayılı taşınmazın 127,64 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Abit Kurt, Ali Kurt, Cemal Altınok, Çetin Altınok, dudu Altınok, Metin Altınok, Mustafa Altınok, Naile Cura, Necip Altınok

72-2023/1056 esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 165 ada 29 parsel sayılı taşınmazın 117,25 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ali Betin, Cennet Betin, Eşref Betin, Feyzi Betin, Ganime Şahin, Mehmet Betin, Nuri Betin

73-2023/1057 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 165 ada 23 parsel sayılı taşınmazın 292,04 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Fatma Günner

74-2023/1058 esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 164 ada 28 parsel sayılı taşınmazın 54,52m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Muhammet Sar

75-2023/1059 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 516 parsel sayılı taşınmazın 290,16 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Cevriye Uysal, Ganime Şahin, Gülizar Yalçın, Gülsevin Kazgan, Mehmet Ali Şahin, Nurhayat Dinç, Pembizar Şahin, Selim Gayret, Ümmü Kölük, Yalçın Şahin

76-2023/1060 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 476 parsel sayılı taşınmazın 7.711,85 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Uğur Keskin, Yalçın Keskin

77-2023/1061 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 202 ada 10 parsel sayılı taşınmazın 3.654,43 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Hafize Günner

78-2023/1062 esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 202 ada 9 parsel sayılı taşınmazın 310,07 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ayşe Demirci, Gülbinas Ay, Muzaffer Acun, Şennur Turan

79-2023/1063 esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 202 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 5.160,60 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Hafize Günner

80-2023/1064 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 166 ada 17 parsel sayılı taşınmazın 8.041,31 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Fatma Acun

81-2023/1065 esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 166 ada 15 parsel sayılı taşınmazın 49,34 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Şennur Turan

82-2023/1066 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 166 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 215,21 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ali Dalgıç

83-2023/1067 esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 166 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 603,37 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Gülhanım Kuş, Muhsin Keskin, Mustafa Ali Keskin

84-2023/1068 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 166 ada 14 parsel sayılı taşınmazın 4.874,52 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Hafize Günner

85-2023/1069 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 166 ada 13 parsel sayılı taşınmazın 1.475,70 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Gönül Efe, mustafa Eldönmez, Keziban Eldönmez

86-2023/1070 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 166 ada 11 parsel sayılı taşınmazın 3.202,79 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Hafize Günner

87-2023/1071 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 165 ada 15 parsel sayılı taşınmazın 1.685,87 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Şenol Yılmaz

88-2023/1072 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 165 ada 13 parsel sayılı taşınmazın 1.153,98 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Arif Arıcı

89-2023/1073 esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 202 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 1.060,44 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki İsmet Aydın

90-2023/1074 esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 202 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 3.525,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Mehmet Daylak

91-2023/1075 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tırkaz Mahallesi 136 ada 40 parsel sayılı taşınmazın 3.952,39 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Fatma Sert, Muhammet Sert, Şaziye Sert

92-2023/1076 esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tırkaz Mahallesi 259 ada 35 parsel sayılı taşınmazın 569,27 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ali Sert, İlhan Sert, Kadriye Yelken, Nurşen Aydın

93-2023-1077 esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tırkaz Mahallesi 136 ada 37 parsel sayılı taşınmazın 5.190,90 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Dudu Çetin

94-2023/1078 esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tırkaz Mahallesi 162 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 4.329,04 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ayşe Karakozak, Emine Yıldız

95-2023/1079 esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 166 ada 12 parsel sayılı taşınmazın 622,61 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Gönül Efe, Mustafa Eldönmez, Keziban Eldönmez

96-2023/1080 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 165 ada 16 parsel sayılı taşınmazın 786,22 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Murat Irmak

97-2023/1081 esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 165 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 139,89 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Aynur Keskin

98-2023/1082 esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 165 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 2.818,70m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Kazım Yılmaz, Ayşe Maydan, Şerife Yılmaz, Ramazan Yılmaz

99-2023/1083 esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 165 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 814,89 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Gizem Yaşar

100-2023/1084 esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 150 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 400,77 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Bülent Kale

101-2023/1085 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 101 ada 9 parsel sayılı taşınmazın 3.358,99 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Abdullah Günner, Fadime Kömürcü, Hatice Günner, Mustafa Günner

102-2023/1086 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 101 ada 16 parsel sayılı taşınmazın 2.083,71 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Adnan Uzunel

103-2023/1087 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 101 ada 12 parsel sayılı taşınmazın 14.566,67 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Aysel Efe, Necmettin Acun, Sevcan Gülçer

104-2023/1088 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 145 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 8.372,18 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Hüseyin Sar

105-2023/1089 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 145 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 13.473,98 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Asiye Karaman

106-2023/1090 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 145 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 6.026,37 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Hasan Tahsin Sar

107-2023/1091 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 101 ada 14 parsel sayılı taşınmazın 6.472,03 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki İmdat Dönmez

108-2023/1092 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 101 ada 13 parsel sayılı taşınmazın 7.146,01 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Rafet Karabacak

109-2023/1093 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 101 ada 15 parsel sayılı taşınmazın 4.050,47 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Mehmet Günner

110-2023/1094 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 207 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 3.367,07 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Yaşar Tanrıverdi.

111-2023/1095 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 146 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 124,38 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Osman Dalgıç

112-2023/1096 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 102 ada 15 parsel sayılı taşınmazın 637,13 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Emine Çapar, Nursel Topal, Süreyya Çapar, Şennur Ünal, Vasfi Çakır

113-2023/1097 esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 146 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 11.952,81 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Abdullah Dalgıç, Ahmet yılmaz, Cihan Girgin, Firdevs Soylar, Gülay Girgin, Gülsüm yılmaz, Hatice Yiğit, Kadriye Şahin, Memiş Dalgıç, Mustafa Kemal Girgin, Ramazan Yılmaz, Şenol Yılmaz,

114-2023/1098 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 102 ada 20 parsel sayılı taşınmazın 3.950,18 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Yılmaz Günner

115-2023/1099 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 146 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 4.881,18 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Eşref Betin

116-2023/1100 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 146 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 4.329,22 m2 lik kısmı, taşınmaz malikleri Ayfer Günner, Dudu Arslan, Hilmi Zeybek, Ulviye Yeşil

117-2023/1101 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 146 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 2.490,28 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ali Demirci

118-2023/1102 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 101 ada 11 parsel sayılı taşınmazın 6.143,28 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ahmet Günner, Salih Günner

119-2023/1103 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 101 ada 10 parsel sayılı taşınmazın 8.146,70 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Arif Arıcı

120-2023/1104 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 146 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 5.089,42m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Fatma Günner

121-2023/1105 esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 204 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 987,71 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Duygu Turan

122-2023/1106 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 204 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 2.903,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Şener Acun, Gülfatma Gülçer, İsmail Çetin, Bilal Acun

123-2023/1107 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 204 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 1.456,75 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Fatma Esen

124-2023/1108 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 204 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 3.206,49 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Şener Acun

125-2023/1109 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 204 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 1.965,47 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Abdullah Dalgıç, Ahmet Yılmaz, Ayşe Esen, Cihan Girgin, Firdevs Soylar, Gülay Girgin, Gülsüm Taşkın, Hatice Yiğit, Kadriye Şahin, Memiş Dalgıç, Osman Dalgıç, Mustafa Kemal Girgin, Ramazan Yılmaz, Şenol Yılmaz, Ayşe Girgin, Küpra Bulut, Muhammet kuş, Osman Kuş, Reşat Dalgıç, Ali Dalgıç,

126-2023/1110 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 203 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 3.285,76 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Emir Ayşe Şahan, Özgür Çalık

127-2023/1111 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 203 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 4.122,08 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Fadime Danış

128-2023/1112 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 202 ada 13 parsel sayılı taşınmazın 40,44 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Mustafa Günner, Abdullah Günner, Fadime Kömürcü, Hatice Günner

129-2023/1113 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi, 202 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın 757,14 m²lik kısmı, taşınmaz maliki Abdullah Günner, Fadime Kömürcü, Hatice Günner, Mustafa Günner

130-2023/1114 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 203 ada 9 parsel sayılı taşınmazın 3.606,26 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Gülten Acun

131-2023/1115 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 206 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 10.354,44 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Necati Karaltı

132-2023/1116 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 206 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 8.784,98 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki İbrahim Türkeli

133-2023/1117 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 205 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 486,46 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Hanım Utaş, Mustafa Kuş,

134-2023/1118 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 205 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 1.371,88 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Raziye Akgün

135-2023/1119 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 205 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 4.713,85m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ümran Tirit, Dudu Ergin, Emine Esen

136-2023/1120 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 205 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 6.988,46 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Erdoğan Şahin

137-2023/1121 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 204 ada 11 parsel sayılı taşınmazın 7.529,48 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Tekin Bıçak

138-2023/1122 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 204 ada 9 parsel sayılı taşınmazın 2.470,60 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Hasan Sarı

139-2023/1123 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi, 165 ada 19 parsel sayılı taşınmazın 2.194,26 m²lik kısmı, taşınmaz maliki Cevriye Uysal, Ganime Şahin, Gülizar Yalçın, Kemal Yazgan, Mehmet Ali Şahin, Nurhayat Dinç, Pembizar Şahin, Sadettin Günner, Sedat Kazgan, Selim Gayret, Süleyman Günner, Şükrün ünlü, Tevfik Gülçer, Ümmü Kölük, Yalçın Şahin, Zekiye Kuş, Gülnaz(Mehmet Çocuğu), Abdullah Şahin, Akif Gülçer, Hakkı Günner, Huriye Şahin, Mehmet Gülçer, Müzeyyen Zeybek

140-2023/1124 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 204 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 3.063,87 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Hafize Günner

141-2023/1125 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 165 ada 14 parsel sayılı taşınmazın 940,54 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Şenol Yılmaz

142-2023/1126 esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 165 ada 12 parsel sayılı taşınmazın 5.101,60 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Abdullah Dalgıç, Ahmet Yılmaz, Ayşe Esen, Cihan Girgin, Firdevs Soylar, Gülay Girgin, Gülsüm Taşkın, Hatice Yiğit, Kadriye Şahin, Memiş Dalgıç, Mustafa İzzet Dalgıç, Mustafa Kemal Girgin, Ramazan Yılmaz, Şenol Yılmaz, Küpra Bulut, Ayşe Girgin, Muhammet Kuş, Osman Kuş, Osman Dalgıç, Ali Dalgıç, Reşat Dalgıç,

143-2023/1127 esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tırkaz Mahallesi 164 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 7.082,80 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Gülfizar Şahin, Huriye Sert, Mustafa Çömezoğlu, Nimet Karacan, Ramazan Çömezoğlu, Ümmü Kaba

144-2023/1128 esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 165 ada 11 parsel sayılı taşınmazın 1.177,41 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki İsmet Aydın

145-2023/1129 esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 165 ada 9 parsel sayılı taşınmazın 1.385,63 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki İsmet Aydın

146-2023/1130 esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 165 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 295,72 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Gülperi Kuş

147-2023/1131 esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi, 165 ada 10 parsel sayılı taşınmazın 1.846,24 m²lik kısmı, taşınmaz maliki Fatma Yıldırım, Hamza Ali Yıldırım, Mehmet Yıldırım, Nermin Ekicibaş, Ümmü Atsız, Ümran Şahan, Yıldıray Yıldırım, Dudu (Mehmet çocuğu) Ümmü Yıldırım

148-2023/1132 esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 165 ada 18 parsel sayılı taşınmazın 1.548,66 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Halil Kuş

149-2023/1133 esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 165 ada 31 parsel sayılı taşınmazın 118,67 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ali Betin, Cennet Betin, Eşref Betin, Feyzi Betin, Ganime Şahin, Mehmet Betin, Nuri Betin

150-2023/1134 esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 165 ada 25 parsel sayılı taşınmazın 1.059,53 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Fatma Günner

151-2023/1135 esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 200 parsel sayılı taşınmazın 2.678,25 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Huriye Aynaoğlu, Şerife Sarıkaya, Ali Yıldız, Mustafa Yıldız, Halil Yıldız, Ayşe Yıldız, Ümmü Gezen, Naime Yıldız, Raziye Kocakaya

152-2023/1136 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 121 parsel sayılı taşınmazın 568,39 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ömer Çiftçi

153-2023/1137 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi 113 ada 28 parsel sayılı taşınmazın 9.542,57 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Cennet Akşit

154-2023/1138 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi 113 ada 26 parsel sayılı taşınmazın 358,14 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Veysel Önder

155-2023/1139 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 203 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 2.408,03 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Elif Günner

156-2023/1140 esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 164 ada 14 parsel sayılı taşınmazın 4.875,73 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Asiye Girgin, Ayşe Dalgıç, Ayşe Girgin, Hasibe Esen, Ramazan Kemal Girgin, Yaşar Zeki Girgin

157-2023/1141 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi 164 ada 15 parsel sayılı taşınmazın 2.257,75 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ayşe Sıddıka Sun, Fatma Esen, Perihan Oğuz, Gülşen Dönmez, Nedime Esen, Ümmü Girgin

158-2023/1142 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 113 parsel sayılı taşınmazın 354,21 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Behzat Öztürk Nevzat Öztürk

159-2023/1143 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 112 parsel sayılı taşınmazın 1.427,39 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Behzat Öztürk, Nevzat Öztürk

160-2023/1144 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 122 parsel sayılı taşınmazın 1.048,76 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Emine Çetin

161-2023/1145 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 112 parsel sayılı taşınmazın 497,08 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Behzat Öztürk, Nevzat Öztürk

162-2023/1146 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 624 parsel sayılı taşınmazın 11.367,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ali Sökmen

163-2023/1147 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi, 113 ada, 27 parsel sayılı taşınmazın 4.731,02 m²lik kısmı, taşınmaz maliki Fatma Sözer, Müzeyyen uzun, Nuri Çetin, Rifat Çetin, Meryem Kanat, Nezaket Ağde

164-2023/1148 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi 113 ada 23 parsel sayılı taşınmazın 8.923,85 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ayhan Yılmaz, Fatma Karacaoğlu, İlhan Yılmaz, İrfan Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Naşide Şenol, Nurcan Toprak, Nurgül Uysal Yeter Yılmaz

165-2023/1149 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 489 parsel sayılı taşınmazın 1.125,12 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ali Yamuç, Asiye Yazıcı, Büşra Yamuç, Emine Şan, Hatice Avcı, Hatice Yamuç, Ümmü Çalışkan, Zeynep Yamuç

166-2023/1150 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi 125 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 353,40 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ali Erdem

167-2023/1151 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 464 parsel sayılı taşınmazın 3.074,00m2 lik kısmı, taşınmaz maliki İsmail Çubuk

168-2023/1152 Esas, Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 486 parsel sayılı taşınmazın 193,61 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Gülten Aynaoğlu, Hüseyin Aynaoğlu

169-2023/1153 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 488 parsel sayılı taşınmazın 2.893,00m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Cengiz Sarıkaya, Fatmagül Deniz, Huriye Önder, Kübra Gözeri

170-2023/1154 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 443 parsel sayılı taşınmazın 19.141,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Bünyamin Uzun, Hilmi uzun, Şevki Uzun

171-2023/1155 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 467 parsel sayılı taşınmazın 875,24 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Hasan Özzeytin

172-2023/1156 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Duacılı Mahallesi 171 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 13.181,83m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Akça Hazır Beton San ve Tic. A.Ş.

173-2023/1157 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi, 0 ada, 487 parsel sayılı taşınmazın 1.162,75 m²lik kısmı, taşınmaz maliki Ümmü Çetin

174-2023/1158 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 119 parsel sayılı taşınmazın 2.106,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ali Yıldız

175-2023/1159 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 120 parsel sayılı taşınmazın 786,90 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ömer Çiftçi

176-2023/1160 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi, 165 ada 17 parsel sayılı taşınmazın 5.301,44 m²lik kısmı, taşınmaz maliki İmdat Dönmez

177-2023/1161 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 466 parsel sayılı taşınmazın 2.229,24 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki İksan Çubuk

178-2023/1162 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 465 parsel sayılı taşınmazın 1.635,03 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki İksan Çubuk

179-2023/1163 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi, 113 ada 14 parsel sayılı taşınmazın 3.786,96 m²lik kısmı, taşınmaz maliki, Fatma Sözer, Müzeyyen uzun, Nuri Çetin, Rifat Çetin, Meryem Kanat, Nezaket Ağde

180-2023/1164 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi, 115 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 4.118,00 m²lik kısmı, taşınmaz maliki İsmail Akın

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU YER: DENİZLİ İLİ SARAYKÖYİLÇESİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE izafeten KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için yukarıda esası belirtili dosyaları ile dava açıldığı,

2942 Sayılı kanununla değişik 4650/10 sayılı kanun uyarınca kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Sarayköy Şubesine yatırılacağı, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.