SARIOĞLAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 11.07.2024 - 00:01

T.C. SARIOĞLANASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN

2022/130 ESAS

Davacılar Seyfi Ali KARAKOÇ ve Ali KARAKOÇ tarafından Kayseri ili Akkışla ilçesi Akin MahallesiKöyiçi mevkii 137 ada 5 parselin güneyinde ve batısında bulunan A harfiyle gösterilmiş olan 320,98 m2 lik alan ile 137 ada 4 parselin batısında bulunan B harfiyle gösterilmiş olan 40.53 m2 lik alan sarı renkler gösterilen kadastro haricinde kalan alan taşınmaz hakkında TMK 713/1 Maddesi uyarınca zilyetliğe dayalı tapu iptali tescil davasının açıldığı anlaşılmış olup; ilan tarihinden başlayarak 3 ay içinde TMK 713/1 deki şartların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz yada itiraz yerinde görülmezse ve davacı da iddiasını ispatlamış olursa dava konusu taşınmazın davacılar Seyfi Ali KARAKOÇ ve Ali KARAKOÇ adına tesciline karar verilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.