SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait Mirgün Mahallesinde kain, 46 pafta 175 ada 4 parsel sayılı 403,53 m² alanlı Arsa vasıflı taşınmazı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilecektir.

İhalesi işi; Belediye Encümeninin 03/07/2025 tarih ve 627 sayılı kararı gereği 24/07/2025 Perşembe günü saat 11:50’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Muhammen bedel (üç yıllık) 5.400.000,00-TL+KDV, Geçici teminat bedeli 162.000,00-TL’dir.

İhaleye katılan tüzel kişi olduğu takdirde, ihale komisyonuna şartnameye imza koyan kişilerin tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösterir belge ve imza sirküleri verecektir. İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, tebligat için Türkiye’de adres göstermek zorunludur. Şartname bedeli 5.000,00-TL olup, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminden temin edilebilir.