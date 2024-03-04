Yayınlanma: 04.03.2024 - 00:01

T.C. ŞARKİKARAAĞAÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/162 E

Davacı Şarkikaraağaç Maliye Hazinesi tarafından açılan tapu iptali ve tescil (gaiplik nedeniyle hazine adına tescil) davası nedeniyle;Şarkikaraağaç İlçesi, Camikebir mahallesi, 72 ada, 11 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan ve gaip olduğu iddia olunan Mehmet Eşi Ayşe isimli şahısların Mk'nun 33. mad.gereğince bu kişiler hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmeleri için mahkememizin 2023/162 E. sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde gaipliğine karar verileceği ilan olunur. 22/02/2024