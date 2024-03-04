Yayınlanma: 04.03.2024 - 00:01

T.C. ŞARKİKARAAĞAÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2023/43 E

Davacı Şarkikaraağaç Maliye Hazinesi tarafından açılan tapu iptali ve tescil (gaiplik nedeniyle hazine adına tescil) davası nedeniyle;Isparta ili, Şarkikaarağaç ilçesi, Orta mahalle 43 ada, 49 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan ve gaip olduğu iddia edilen Emin oğlu Ömer isimli şahsın Mk'nun 33. mad.gereğince bu kişi hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmeleri için mahkememizin2023/43 E sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde gaipliğine karar verileceği ilan olunur. 22/02/2024