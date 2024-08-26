SARUHANLI BELEDİYE BŞK. İHALE İLANI

Yayınlanma: 26.08.2024 - 00:00

2024 YILI  EYLÜL AYI GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 36. ve  45. maddeleri ve taşınmaz şartnamesi hükümleri doğrultusunda satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

SIRA

NO

MAHALLE

ADA/ PARSEL NO

ANA  TAŞINMAZ YÜZÖLÇÜMÜ M2

TAŞINMAZ NİTELİK

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

TUTARI

İHALE YERİ

İHALE TARİHİ

İHALE

SAATİ

1

SARUHANLI MERKEZ

341 / 6

2.456,34 M2

ARSA

20.000.000,00 TL

610.000,00 TL

SERDAR YARALI KÜLTÜR MERKEZİ

27.09.2024

10:00

2

SARUHANLI MERKEZ

175 / 22

233,39 M2

ARSA

2.500.000,00 TL

80.000,00 TL

SERDAR YARALI KÜLTÜR MERKEZİ

27.09.2024

10:05

3

SARUHANLI MERKEZ

0 / 7733

294,00 M2

ARSA

2.100.000,00 TL

65.000,00 TL

SERDAR YARALI KÜLTÜR MERKEZİ

27.09.2024

10:10

4

ALİBEYLİ

0 / 1499

220,00 M2

ZEYTİNLİ TARLA

250.000,00 TL

8.000,00 TL

SERDAR YARALI KÜLTÜR MERKEZİ

27.09.2024

10:15

5

AZİMLİ

0 / 477

744,19 M2

ARSA

935.000,00 TL

30.000,00 TL

SERDAR YARALI KÜLTÜR MERKEZİ

27.09.2024

10:20

6

AZİMLİ

0 / 478

781,44 M2

ARSA

980.000,00 TL

32.000,00 TL

SERDAR YARALI KÜLTÜR MERKEZİ

27.09.2024

10:25

7

AZİMLİ

0 / 479

835,18 M2

ARSA

1.045.000,00 TL

35.000,00 TL

SERDAR YARALI KÜLTÜR MERKEZİ

27.09.2024

10:30

8

AZİMLİ

0 / 480

984,04 M2

ARSA

1.235.000,00 TL

40.000,00 TL

SERDAR YARALI KÜLTÜR MERKEZİ

27.09.2024

10:35


İhale Şartname Bedeli 1.000,00 TL olup Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir.

1- İhaleye katılıcaklar Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Banka Iban numarası, Nüfus Kayıt Örneği,  İkamet Belgesi, Sabıka Kaydı,  %3 Geçici Teminat Bedeli yatırdığına dair makbuz, Şartname bedeli yatırıldığına dair makbuz,  Belediyemize borcu olmadığına dair belge, İhaleye Tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ile birlikte ihaleye katılmaları ilanen duyurulur. 

2- Mülkiyeti Saruhanlı Belediyesine ait, yukarıda ada, parsel, cinsi ve m² si belirtilen taşınmazlardan 1 inci sıradaki taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36 ıncı Maddesine göre Kapalı Zarf Teklif Usulü ile , 2 inci sıra ve sonrasındaki taşınmazlar da 2886 sayılı kanunun 45 inci  maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile satışı yapılmak üzere satış ihalesine çıkarılmıştır.

#ilangovtr Basın No: ILN02078218