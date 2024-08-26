SARUHANLI BELEDİYE BŞK. İHALE İLANI

Yayınlanma: 26.08.2024 - 00:00

2024 YILI EYLÜL AYI GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 36. ve 45. maddeleri ve taşınmaz şartnamesi hükümleri doğrultusunda satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

SIRA NO MAHALLE ADA/ PARSEL NO ANA TAŞINMAZ YÜZÖLÇÜMÜ M2 TAŞINMAZ NİTELİK MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI İHALE YERİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 SARUHANLI MERKEZ 341 / 6 2.456,34 M2 ARSA 20.000.000,00 TL 610.000,00 TL SERDAR YARALI KÜLTÜR MERKEZİ 27.09.2024 10:00 2 SARUHANLI MERKEZ 175 / 22 233,39 M2 ARSA 2.500.000,00 TL 80.000,00 TL SERDAR YARALI KÜLTÜR MERKEZİ 27.09.2024 10:05 3 SARUHANLI MERKEZ 0 / 7733 294,00 M2 ARSA 2.100.000,00 TL 65.000,00 TL SERDAR YARALI KÜLTÜR MERKEZİ 27.09.2024 10:10 4 ALİBEYLİ 0 / 1499 220,00 M2 ZEYTİNLİ TARLA 250.000,00 TL 8.000,00 TL SERDAR YARALI KÜLTÜR MERKEZİ 27.09.2024 10:15 5 AZİMLİ 0 / 477 744,19 M2 ARSA 935.000,00 TL 30.000,00 TL SERDAR YARALI KÜLTÜR MERKEZİ 27.09.2024 10:20 6 AZİMLİ 0 / 478 781,44 M2 ARSA 980.000,00 TL 32.000,00 TL SERDAR YARALI KÜLTÜR MERKEZİ 27.09.2024 10:25 7 AZİMLİ 0 / 479 835,18 M2 ARSA 1.045.000,00 TL 35.000,00 TL SERDAR YARALI KÜLTÜR MERKEZİ 27.09.2024 10:30 8 AZİMLİ 0 / 480 984,04 M2 ARSA 1.235.000,00 TL 40.000,00 TL SERDAR YARALI KÜLTÜR MERKEZİ 27.09.2024 10:35





İhale Şartname Bedeli 1.000,00 TL olup Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir.

1- İhaleye katılıcaklar Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Banka Iban numarası, Nüfus Kayıt Örneği, İkamet Belgesi, Sabıka Kaydı, %3 Geçici Teminat Bedeli yatırdığına dair makbuz, Şartname bedeli yatırıldığına dair makbuz, Belediyemize borcu olmadığına dair belge, İhaleye Tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ile birlikte ihaleye katılmaları ilanen duyurulur.

2- Mülkiyeti Saruhanlı Belediyesine ait, yukarıda ada, parsel, cinsi ve m² si belirtilen taşınmazlardan 1 inci sıradaki taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36 ıncı Maddesine göre Kapalı Zarf Teklif Usulü ile , 2 inci sıra ve sonrasındaki taşınmazlar da 2886 sayılı kanunun 45 inci maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile satışı yapılmak üzere satış ihalesine çıkarılmıştır.