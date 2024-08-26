SARUHANLI BELEDİYE BŞK. İHALE İLANI
2024 YILI EYLÜL AYI GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 36. ve 45. maddeleri ve taşınmaz şartnamesi hükümleri doğrultusunda satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
SIRA
NO
MAHALLE
ADA/ PARSEL NO
ANA TAŞINMAZ YÜZÖLÇÜMÜ M2
TAŞINMAZ NİTELİK
MUHAMMEN BEDEL
GEÇİCİ TEMİNAT
TUTARI
İHALE YERİ
İHALE TARİHİ
İHALE
SAATİ
1
SARUHANLI MERKEZ
341 / 6
2.456,34 M2
ARSA
20.000.000,00 TL
610.000,00 TL
SERDAR YARALI KÜLTÜR MERKEZİ
27.09.2024
10:00
2
SARUHANLI MERKEZ
175 / 22
233,39 M2
ARSA
2.500.000,00 TL
80.000,00 TL
SERDAR YARALI KÜLTÜR MERKEZİ
27.09.2024
10:05
3
SARUHANLI MERKEZ
0 / 7733
294,00 M2
ARSA
2.100.000,00 TL
65.000,00 TL
SERDAR YARALI KÜLTÜR MERKEZİ
27.09.2024
10:10
4
ALİBEYLİ
0 / 1499
220,00 M2
ZEYTİNLİ TARLA
250.000,00 TL
8.000,00 TL
SERDAR YARALI KÜLTÜR MERKEZİ
27.09.2024
10:15
5
AZİMLİ
0 / 477
744,19 M2
ARSA
935.000,00 TL
30.000,00 TL
SERDAR YARALI KÜLTÜR MERKEZİ
27.09.2024
10:20
6
AZİMLİ
0 / 478
781,44 M2
ARSA
980.000,00 TL
32.000,00 TL
SERDAR YARALI KÜLTÜR MERKEZİ
27.09.2024
10:25
7
AZİMLİ
0 / 479
835,18 M2
ARSA
1.045.000,00 TL
35.000,00 TL
SERDAR YARALI KÜLTÜR MERKEZİ
27.09.2024
10:30
8
AZİMLİ
0 / 480
984,04 M2
ARSA
1.235.000,00 TL
40.000,00 TL
SERDAR YARALI KÜLTÜR MERKEZİ
27.09.2024
10:35
İhale Şartname Bedeli 1.000,00 TL olup Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir.
1- İhaleye katılıcaklar Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Banka Iban numarası, Nüfus Kayıt Örneği, İkamet Belgesi, Sabıka Kaydı, %3 Geçici Teminat Bedeli yatırdığına dair makbuz, Şartname bedeli yatırıldığına dair makbuz, Belediyemize borcu olmadığına dair belge, İhaleye Tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ile birlikte ihaleye katılmaları ilanen duyurulur.
2- Mülkiyeti Saruhanlı Belediyesine ait, yukarıda ada, parsel, cinsi ve m² si belirtilen taşınmazlardan 1 inci sıradaki taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36 ıncı Maddesine göre Kapalı Zarf Teklif Usulü ile , 2 inci sıra ve sonrasındaki taşınmazlar da 2886 sayılı kanunun 45 inci maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile satışı yapılmak üzere satış ihalesine çıkarılmıştır.