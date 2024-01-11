SELÇUK ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 11 Ocak 2024

T.C. SELÇUK ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2022/1207 Esas, 2023/207 Karar

Sanık :FUZAIL SAIDOV, Ahmad ve Gulharam oğlu, 09/05/1997 TACİKİSTAN doğumlu.

Suç :Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma

Suç yeri : İZMİR/SELÇUK

Suç tarihi : 10/09/2022

Karar Tarihi :16/02/2023

Kanun maddesi : Kültür Varlıkları Bulmak Amacıyla İzinsiz Olarak Kazı veya Sondaj Yapmak

Verilen ceza : 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu, Gerekçeli Karar ilanen tebliğ olunur.