SELÇUK ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. SELÇUK ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Esas No : 2022/1207 Esas, 2023/207 Karar
Sanık :FUZAIL SAIDOV, Ahmad ve Gulharam oğlu, 09/05/1997 TACİKİSTAN doğumlu.
Suç :Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma
Suç yeri : İZMİR/SELÇUK
Suç tarihi : 10/09/2022
Karar Tarihi :16/02/2023
Kanun maddesi : Kültür Varlıkları Bulmak Amacıyla İzinsiz Olarak Kazı veya Sondaj Yapmak
Verilen ceza : 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası
Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu, Gerekçeli Karar ilanen tebliğ olunur.