SERİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SERİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2022/114 Esas
DAVACILAR : 1- CELAL ÖNAL, Ahmet oğlu, 1955 doğumlu
2- HASİBE BÖYÜKAK, Mehmet kızı, 1947 doğumlu
3- MUSTAFA BÜBER, Halil oğlu, 1953 doğumlu
4- MUSTAFA BÜYÜKAK, Ömer oğlu, 1953 doğumlu
VEKİLİ : AV. MUAMMER HAPİL
DAVALILAR : 1- MALİYE HAZİNESİ Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği Ve Muhekmat Genel Müdürlüğü Altındağ/ ANKARA
2- SERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Orta Mah. Kızderesi Cad.Serik Belediyesi No:25/Z101 Serik Antalya Serik/Antalya/Türkiye Serik/ ANTALYA
3- ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yüksekalan Mah. Adnan Menderes Bulv.No:20
Dava konusu Antalya İli, Serik İlçesi, Töngüçlü Mahallesi
145 ada 31 ve 33 parsellerin batısında kalan 343,45 m2 taşınmazın Celal ÖNAL,
145 ada 25 parselin batısında kalan 493,46 m2 taşınmazın Hatice BÜYÜKAK,
145 ada 29 parselin batısında kalan 343,45 m2 taşınmazın Mustafa BÜYÜKAK,
145 ada 30 parselin batısında kalan 426,18 m2 taşınmazın Mustafa BÜBER
Adlarına Medeni Kanunun 713/2 maddesi gereğince tescili istenildiğinden, anılan yer üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben 3 (üç) ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.