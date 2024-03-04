Yayınlanma: 04.03.2024 - 00:01

T.C. SERİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/114 Esas

DAVACILAR : 1- CELAL ÖNAL, Ahmet oğlu, 1955 doğumlu

2- HASİBE BÖYÜKAK, Mehmet kızı, 1947 doğumlu

3- MUSTAFA BÜBER, Halil oğlu, 1953 doğumlu

4- MUSTAFA BÜYÜKAK, Ömer oğlu, 1953 doğumlu

VEKİLİ : AV. MUAMMER HAPİL

DAVALILAR : 1- MALİYE HAZİNESİ Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği Ve Muhekmat Genel Müdürlüğü Altındağ/ ANKARA

2- SERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Orta Mah. Kızderesi Cad.Serik Belediyesi No:25/Z101 Serik Antalya Serik/Antalya/Türkiye Serik/ ANTALYA

3- ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yüksekalan Mah. Adnan Menderes Bulv.No:20

Dava konusu Antalya İli, Serik İlçesi, Töngüçlü Mahallesi

145 ada 31 ve 33 parsellerin batısında kalan 343,45 m2 taşınmazın Celal ÖNAL,

145 ada 25 parselin batısında kalan 493,46 m2 taşınmazın Hatice BÜYÜKAK,

145 ada 29 parselin batısında kalan 343,45 m2 taşınmazın Mustafa BÜYÜKAK,

145 ada 30 parselin batısında kalan 426,18 m2 taşınmazın Mustafa BÜBER

Adlarına Medeni Kanunun 713/2 maddesi gereğince tescili istenildiğinden, anılan yer üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben 3 (üç) ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.