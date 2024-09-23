SEYHAN SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Yayınlanma: 23.09.2024 - 00:01

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Seyhan Sosyal Güvenlik Merkezi

Sayı : E-16081200-206.16.04.02-101515046 10.09.2024

Konu : 2024/14-G Satış İlanı

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

TAPU KAYITLARI:

Adana İli, Pozantı İlçesi, Alpu Mahallesi, Köy Civarı mevkiinde bulunan 607 Ada 1-2-3-4-5-6 ve 608 Ada 1-2-3-4-5-6-7 Parsellerde kayıtlı, ''ARSA'' nitelikli, tam hisseli gayrimenkuller.

Adana İli, Pozantı İlçesi, Zafer Mahallesi, Kepez Keleri Mevki, 203 Ada 12 Parselde kayıtlı ''ARSA'' nitelikli 1.521,90 m² yüzölçümlü gayrimenkul.

Adana İli, Pozantı İlçesi, Kamışlı Mahallesi, Asar Mevki, 128 Ada 17 Parselde kayıtlı ''BAĞ'' nitelikli 4.278,00 m² yüzölçümlü gayrimenkul.

GAYRİMENKULLERİN ADRESİ:

Adana İli, Pozantı İlçesi, Alpu Mahallesi, Köy Civarı mevkiinde bulunan 607 Ada 1-2-3-4-5-6 ve 608 Ada 1-2-3-4-5-6-7 Parseller.

Adana İli, Pozantı İlçesi, Zafer Mahallesi, Kepez Keleri Mevki, 203 Ada 12 Parsel.

Adana İli, Pozantı İlçesi, Kamışlı Mahallesi, Asar Mevki, 128 Ada 17 Parsel.

YERİ VE ÇEVRE ÖZELLİKLERİ:

Satışa konu edilen taşınmazlardan Alpu Mahallesinde konumlu olanlara ulaşmak için; Pozantı – Kamışlı – Niğde karayolu üzerinde Kamışlı istikametinde ilerlerken sola Alpu Mahallesine Kavşağından sola Pozantı-Çamardı karayoluna girilir. Bu yol üzerinde yaklaşık 2,5 km ilerledikten sonra Alpu Mahalle Mezarlığından sola Merkez 1 nolu Sokağa girilir. Sokak üzerinde yaklaşık 750-800 mt ilerledikten sonra sol tarafta yer alan arsalar değerleme konusu parselleri teşkil etmektedir. Pozantı ilçesinin yüz ölçümü olarak en büyük mahallelerinden biri olma özelliği taşıyan mahallenin güneyinde ve batısında villa tipi site şeklinde yapılaşmaya ek olarak, müstakil yapılaşmanın bulunduğu bir bölge konumundadır. Taşınmazların bulunduğu mevkii itibariyle, gerek arazi yapısı nedeniyle gerek altyapı eksiklikleri ve gerekse ulaşımın zor olduğu konumda yer alması nedenleri ile yapılaşmanın henüz başlamadığı bir bölge olup, yaylak kullanım fonksiyonuna sahip bir bölge olma özelliği taşımaktadır. Taşınmazların yakın çevresinde inşa edilmiş olan birkaç müstakil yapı dışında bölgede yapılaşma bulunmamaktadır. Alt yapı eksikliklerinin yoğun olarak yaşandığı bölgede gelişim ve yapılaşma hızının oldukça düşük olduğu değerlendirilmiştir.

Satışa konu edilen taşınmazlardan Zafer Mahallesinde konumlu olana ulaşmak için; Pozantı ilçesi merkezinde yer alan Hastane Caddesi üzerinde kuzey istikamette ilerlerken ABB Arıtma Tesisi kavşağından sola Şehit Esat Körkün Sokağa girilir. Sokak üzerinde yaklaşık 570 mt ilerledikten sonra Pozantı Meslek Yüksek Okulun önünden, ormanlık alana ulaşımın sağlandığı stabilize yola girilir. Bu yol üzerinde yaklaşık 150 mt ilerledikten sonra sol tarafta değerleme konusu taşınmaz yer almaktadır. Pozantı ilçesinin merkez mahallelerinden biri olma özelliği taşıyan mahallenin yalnızca güneyinde, Pozantı ilçesinin merkezi olarak yapılaşmış bir bölge niteliği taşınmaktadır. Mahallenin orta ve kuzey kesimlerinde ise yapılaşma çok seyrek olarak müstakil tarzda yer almaktadır. Kuzey kısımda yapılaşma daha çok Hastane Caddesi üzerinde yer alan birkaç çok katlı yapıya ek olarak, Pozantı Belediyesi mezbahası, Pozantı Cezaevi bu bölgede konumludur. Taşınmazın bulunduğu mevkii itibariyle, gerek arazi yapısı nedeniyle gerek altyapı eksiklikleri ve gerekse ulaşımın zor olduğu konumda yer alması nedenleri ile yapılaşmanın henüz başlamadığı bir bölge olup yaylak kullanım fonksiyonuna uygun bir bölge olma özelliği taşımaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde inşa edilmiş olan birkaç kargir yapı ile Pozantı Meslek Yüksek Okulu dışında bölgede yapılaşma bulunmamaktadır. Alt yapı eksikliklerinin yoğun olarak yaşandığı bölgede gelişim ve yapılaşma hızının oldukça düşük olduğu değerlendirilmiştir.

Satışa konu edilen taşınmazlardan Kamışlı Mahallesinde konumlu olana ulaşmak için; Pozantı – Kamışlı – Niğde karayolu üzerinde Kamışlı istikametinde ilerlerken sola Asar Küme evler asfaltına girilir. Bu yol üzerinde yaklaşık 6 km ilerledikten sonra, Çamoluk mevkiinden yaklaşık 1 km geride sağ tarafta yer alan taşınmaz değerleme konusu 128 ada 17 no.lu parseli teşkil etmektedir. Pozantı ilçesinin yüz ölçümü olarak en büyük mahallelerinden biri olma özelliği taşıyan mahalle genelinde müstakil yapılar ve gecekondu tarzı yapılaşma hakimdir. Mahalle içinde yer alan arazilerin hali hazırda birçoğunun tarla vasfında olduğu görülmüştür. Taşınmazın bulunduğu bölge, yoğun olarak boş arsa ve arazilerin bulunduğu bir bölge olup, yaylak kullanım fonksiyonuna sahip bir bölge olma özelliği taşımaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde inşa edilmiş olan birkaç müstakil yapı dışında bölgede yapılaşma bulunmamaktadır.

TAŞINMAZLARIN ÖZELLİKLERİ:

Adana İli, Pozantı İlçesi, Alpu Mahallesi, Köy Civarı Mevkiinde yer alan 607 adada konumlu 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller “Arsa” nitelikli olup, 1, 2, 5, 6 nolu parsellerin her biri 500,00 m² alanlı, 3 nolu parsel 561,50 m² alanlı, 4 nolu parsel 561,78 m² alanlıdır. 608 adada konumlu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller “Arsa” nitelikli olup, 1 nolu parsel 447,03 m², 4 nolu parsel 430,00 m², 2, 3, 5, 6 ve 7 nolu parsellerin her biri 400,00 m² alanlıdır. Taşınmazların incelenen imar planlarına göre, 607 ada 1 nolu parselin batı cepheden, 2 nolu parselin batı ve güney cepheden, 3 ve 4 nolu parselin güney cepheden, 6 nolu parselin güney ve doğu, 5 nolu parselin yalnızca doğu cepheden imar yoluna cephesi bulunmaktadır. 608 ada 1 nolu parselin batı ve kuzey cepheden, 2 nolu parselin kuzey cepheden, 3 nolu parselin kuzey ve doğu cepheden, 4 nolu parselin batı cepheden, 5 nolu parselin doğu cepheden, 6 ve 7 nolu parsellerin doğu ve batı cepheden imar yoluna cephesi bulunmaktadır. Taşınmazlar geometrik olarak amorf (şekilsiz) olup, topoğrafik olarak engebeli arazi yapısına sahiptir. Değerleme tarihi itibariyle 607 ada üzerinde bulunan taşınmazlar üzerinde ruhsat gerektirecek herhangi bir yapı bulunmamaktadır. 608 ada üzerinde yer alan parseller üzerinde ise inşa edilmiş ve mahallinde ahır olarak kullanıldığı görülen yapılarla ilgili Pozantı Belediyesinde yapılan incelemede herhangi bir ruhsat kaydı bulunmadığı bilgisi alınmış olup, yapların değerlemede dikkat alınmaması talep edilmiştir. Bu nedenle talep gereği taşınmazlar arsa olarak değerlendirilmiştir. Değerlemeye konu taşınmazların, yapılaşma şartları gereği ve bölge yapılaşma fonksiyonu dikkate alındığında Z+1 katlı konut inşa edileceği değerlendirilmiştir.

Adana İli, Pozantı İlçesi, Zafer Mahallesi, Kepez Keleri Mevkiinde yer alan 203 adada konumlu 12 parsel “Arsa” nitelikli olup, 1.521,90 m² alanlıdır. Taşınmazın incelenen imar planlarına göre, parselin doğu, kuzey ve güney cepheden imar yoluna cephesi bulunmakta olup batı cephede komşu parsel yer almaktadır. Taşınmaz geometrik olarak amorf (şekilsiz) olup, topoğrafik olarak engebeli arazi yapısına sahiptir. Değerleme tarihi itibariyle taşınmaz üzerinde ruhsat gerektirecek herhangi bir yapı bulunmamaktadır.

Adana İli, Pozantı İlçesi, Kamışlı Mahallesi, Asar Mevki, 128 Ada 17 parselde kayıtlı ''BAĞ'' nitelikli, 4.278,00 m² alanlı gayrimenkulün ada / parsel bazında konumu imar paftası ve TKGM parsel sorgulama sistemi üzerinden tespit edilmiştir. Taşınmaz, geometrik olarak amorf formda ve engebeli bir arazi topografyasına sahiptir. Parselin, doğu cephesi, 70,6 mt, güney cephesi 75,7 mt, batı cephesi 74,9 mt ve kuzey cephesi 36,4 mtdir. Taşınmazın kadastro yoluna güneyden 75,7 mt cephesi bulunmaktadır. Taşınmazın sınırları güney cephede kadastro yolu, diğer cephelerde komşu parseller yer almaktadır. Parsel sınırları yerinde belirgin değildir. Değerleme tarihi itibariyle parsel üzerinde ruhsat gerektirecek herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Satışa konu edilen tüm gayrimenkullerin değerlemesinde emsal karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır.

İMAR DURUMU:

Pozantı Belediyesinden alınan şifahi bilgiye göre Alpu Mahallesi 607 ve 608 nolu Adalarda yer alan parseller, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında, ayrık nizam, E:0.40, TAKS:0.20, Hmax:15.50 m olmak üzere “Konut” alanında kalmaktadır. Parseller yapılaşmaya uygun durumdadır. Taşınmazların ada/parsel bazında konumu, imar paftası ve TKGM parsel sorgulama sistemi üzerinden tespit edilmiştir.

Pozantı Belediyesinden alınan şifahi bilgiye göre Zafer Mahallesi Kepez Keleri Mevkii 203 Ada 12 Parselde kayıtlı Arsa nitelikli gayrimenkul, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında, Ayrık Nizam, E:1.40, Hmax:18.50 m olmak üzere “Konut” alanında kalmaktadır. Parsel yapılaşmaya uygun durumdadır. Taşınmazın ada/parsel bazında konumu imar paftası ve TKGM parsel sorgulama sistemi üzerinden kontrol edilmesine karşın Pozantı Belediyesinden alınan şifahi bilgi doğrultusunda, taşınmaz bulunduğu bölgede kadastro çalışmasının devam ettiği ve bu nedenle taşınmazın konumunun sehven hatalı olduğu beyan edilmiştir. Kadasto çalışmasının bitmesinin ardından taşınmazın CBS konumunda değişik olacağı ancak geometrik şekli, alanı ve yapılaşma şartlarında herhangi bir değişiklik olmayacağı beyan edilmiştir. Bu nedenle taşınmazın parsel şekli ve alanında tescil alanları ve imar paftasındaki parsel şekilleri esas alınarak değerlendirme yapılmıştır.

Pozantı Belediyesinde yapılan incelemede, taşınmazın bulunduğu bölgenin plansız alanda kaldığı bilgisi alınmış olup, değerleme konusu taşınmazın tarla-bağ-bahçe vasfında olduğu, herhangi bir imar planında kalmadığı beyan edilmiştir. Adana Büyükşehir Belediyesinde yapılan araştırmada, taşınmazın bulunduğu bölgede 2006 yılında Kamışlı-Fındıklı Bölgesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar planları hazırlandığı, buna göre taşınmazın kısmen yolda kısmen düşük yoğunluklu konut alanında kaldığı öğrenilmiş ancak konu taşınmazın bulunduğu bölgede güncel yapım aşamasında olan veya planlanan herhangi bir imar çalışması bulunmadığı beyan edilmiştir. Adana Büyükşehir Belediyesinde görevli memurdan alınan bilgiye göre taşınmaz; 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı paftasında “Kentsel Gelişme Alanı” lejantında yer aldığı bilgisi alınmıştır. Taşınmazın ada/parsel bazında konumu imar paftası ve TKGM parsel sorgulama sistemi üzerinden tespit edilmiştir.

ŞERH / BEYANLAR:

1-Alpu Mahallesi 607 ve 608 de kayıtlı tüm taşınmazlar için müştereken; 27.05.2024 tarih ve 4321 yevmiye ile Kamu Haczi; ( Adana Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 24.05.2024 tarih ve 95712616 sayılı haciz yazısı)

2-Zafer Mahallesi 203 ada 12 parselde; 30.05.2024 tarih ve 4456 yevmiye ile Kamu Haczi; (Adana Sosyal Güvenlik Kurumunun 29.05.2024 tarih ve 95999802 sayılı Haciz yazısı)

Tapu kaydında beyanlar bölümünde ; "01.03.2022 tarih ve 768 yevmiye ile 3402 sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir." beyanı bulunmaktadır. Söz konusu takyidat; ilgili yasa uygulaması parsel alanlarının güncel yöntemler ile yeniden hesaplanmasını içermektedir. Fiili sınırda değişiklik olmamakla birlikte tescil kaydındaki yüzölçümü bilgisi küçük miktarlarda değişerek güncellenmektedir. Mevcut kullanım durumu ve sınırlarda değişiklik beklenecek bir uygulama değildir.

3- Kamışlı Mahallesi 128 ada 17 parselde; 30.05.2024 tarih ve 4456 yevmiye ile Kamu Haczi; ( Adana Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 29.05.2024 tarih ve 95999802 sayılı Haciz yazısı)

İHALE TARİHLERİ VE SAATLERİ:

1. Artırım: 10/10/2024 Perşembe Günü / 09:00 - 16:35 arası

2. Artırım: 17/10/2024 Perşembe Günü / 09:00 - 16:35 arası

(Ada parsel bazında artırım saatleri Tablo-1' de mevcuttur.)

MUHAMMEN BEDELLERİ : Tablo-1' de mevcuttur.

TEMİNATLARI : Tablo-1' de mevcuttur.

SATIŞ ŞARTLARI:

1-İlimiz, Pozantı İlçesi, Alpu Mahallesi, 607 Ada 1-2-3-4-5-6 Parsellerde kayıtlı ''ARSA'' nitelikli gayrimenkuller, 608 Ada 1-2-3-4-5-6-7 Parsellerde kayıtlı ''ARSA'' nitelikli gayrimenkuller, Pozantı İlçesi, Zafer Mahallesi, 203 Ada 12 Parselde kayıtlı Arsa nitelikli gayrimenkul, Pozantı İlçesi, Kamışlı Mahallesi, 128 Ada 17 Parselde kayıtlı ''BAĞ'' nitelikli gayrimenkul Satış Komisyonumuzca Döşeme Mahallesi Erdal Acet Cad. No: 20 Seyhan/Adana adresinde bulunan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüz Binası 3. Kat İhale Salonu adresinde 10/10/2024 Perşembe günü saat 09:00 - 16:35 arası, 6183 Sayılı Kanuna göre yapılacak açık artırmalarda satılacaktır. Taşınmazlar; birinci artırmada verilen bedellerin, muhammen bedellerinin %75'ini; rüçhanlı alacaklar ile satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok arttırana ihale edilir. Birinci ihalede yukarıda yazılı miktarlar elde edilmemişse en çok artıranın taahhüdü geçerli olmak şartıyla ikinci artırmalar 17/10/2024 Perşembe günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır. İkinci artırmalarda rayiç bedelin %50'sini; rüçhanlı alacaklar ile satış masraflarını geçmesi şartıyla gayrimenkuller en çok artırana ihale edilir. Alıcılar, satışın tamamlanmasından ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez. Birinci artırmalarda istekli çıkmazsa ikinci artırmalarda da 6183 Sayılı Kanunun 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranır.

2- Artırmalara iştirak edeceklerin muhammen bedelin %7,5 oranındaki pey akçesini karşılayacak; 6183 Sayılı Kanunun 10. Maddesinin 1 ila 4. fıkralarında sayılan parayı, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetlerin yerine düzenlenen belgeleri, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahvilat (en yakın borsa cetveli üzerinden %15 noksanıyla nazara alınacaktır ) gibi kıymetlerden birini satıştan önce Müdürlüğümüze vermeleri gerekir. Yatırılacak teminatların banka kanalıyla yatırılması ve teminatın yatırıldığına dair banka dekontlarının artırım tarihlerinden en az 1 (Bir) gün önce Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. Teminatın kefalet senedi veya banka teminat mektubu olarak sunulması halinde artırım tarihinden en az 7 gün önce Müdürlüğümüze ibrazı gerekmektedir. Satışa iştirak edecekler teminatlarını Banka Şubeleri veya bankaların internet veya mobil bankacılık kanalları üzerinde yer alan SGK ödemeleri menüsünden, ödeme türü 1050 “diğer tahsilatlar”, ödeme tipi “Şartname Bedeli/ Geçici Teminat/ Kesin Teminat” seçildikten sonra referans numarası bölümüne, T.C kimlik numarası, işyeri sicil numarası veya vergi numarası yazıldıktan sonra, teminat tutarı belirtilerek açıklamaya “icra satış dosya numarası ve satış teminatı” ibaresi yazılarak ödeme işlemi gerçekleştirilebilir.

3- Satış bedeli peşin ödenir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul, satış komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmayı alakadarlara tebliğe hacet olmayıp yalnız ilanla iktifa olunur ve çok artırana ihale edilir. İhale bedelinin tamamını ödememek suretiyle ihalenin feshine sebep olan kimse teklif ettiği bedel ile bir sonraki ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faizden sorumludur. Bu tutar ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil dairesince tahsil olunur. Aradaki farkın amme alacağını aşan miktarını bundan mesul olan şahıstan tahsil edebilmek üzere malı satılan amme borçlusuna dairece bir vesika verilir. Kanunun 97. Maddesi kapsamında mesuliyeti bulunan kişilerden, alıcının malı almaktan vazgeçmesi veya bedeli verilen süre içinde ödememesi halinde, teminat alıcılara iade edilmeyerek Kuruma irat olarak kaydedilecektir.

4- Satış, gayrimenkul üzerindeki diğer haklar gözetilmeden ari olarak yapılır. İpotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin ve varsa irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dair iddialarını dayanağı belgelerle 15 gün içerisinde müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Pey, ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Müeccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.

6-Satış bedellerine göre % 10 KDV, binde 5,69 Damga Vergisi ve %1 Tellaliye bedelleri kalan satış bedellerinin yatırıldığı gün veya ertesi günün mesai bitimine kadar yatırılması zorunludur. Gecikmeden oluşacak faiz ve cezalar alıcıya aittir.

7 - Taşınmazın Aynından Doğan Vergisi ihale bedelinden ödenir. Resmi İhale Pulu, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Tellaliye Resmi, tapu alım satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Taşınmazdaki kiracı, mal sahibi ve diğer kişilerin tahliyesi genel hükümlere göre alıcı tarafından sağlanacaktır.

8- İhale anında ihale komisyonunun uygulamaları geçerli olup, pey sürümleri en az 1.000,00 TL'nin katları şeklinde olacaktır.

9- Şartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüz binasının 2. katında bulunan İcra Satış Servisinde görülebilir. Şartname örneğini İsteyene, masrafı ödemesi şartıyla adresine gönderilir. Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklardır. (0322 363 01 91'den 1265-1349-1347)

10- İş bu taşınmaz ilanı, tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen tüm taraflara (Haciz koyduran, takyidat’ı olan, alacaklı, borçlu ve 3. şahıslara) ilanen tebligat yerine geçer.

11- Satış ilan ve şartnamesinde dizgi, baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınır. Her katılımcının şartnameyi okuduğu, hükümlerini kabul ettiği varsayılır.

12- 6183 Sayılı Kanunun 108. Maddesinde belirtilen Kurum çalışanı ve eşlerine ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımları açık arttırmaya katılamazlar. Bu malları üçüncü şahıslar vasıtasiyle veya üçüncü şahıslara satınaldırıp onlardan beş sene müddetle teferruğ suretiyle dahi satın alamazlar. Bu madde hükmüne aykırı hareket edenler üç aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM (M²) MUHAMMEN BEDELİ (TL) TEMİNATI (TL) ARTIRIM SAATİ ALPU 607 1 500,00 m² 1.050.000,00 TL 78.750,00 TL 09:00 ALPU 607 2 500,00 m² 1.050.000,00 TL 78.750,00 TL 09:30 ALPU 607 3 561,50 m² 1.125.000,00 TL 84.375,00 TL 10:00 ALPU 607 4 561,78 m² 1.125.000,00 TL 84.375,00 TL 10:30 ALPU 607 5 500,00 m² 1.050.000,00 TL 78.750,00 TL 11:00 ALPU 607 6 500,00 m² 1.050.000,00 TL 78.750,00 TL 11:30 ALPU 608 1 447,03 m² 1.000.000,00 TL 75.000,00 TL 12:00 ALPU 608 2 400,00 m² 840.000,00 TL 63.000,00 TL 13:00 ALPU 608 3 400,00 m² 900.000,00 TL 67.500,00 TL 13:30 ALPU 608 4 430,00 m² 905.000,00 TL 67.875,00 TL 14:00 ALPU 608 5 400,00 m² 840.000,00 TL 63.000,00 TL 14:30 ALPU 608 6 400,00 m² 900.000,00 TL 67.500,00 TL 15:00 ALPU 608 7 400,00 m² 900.000,00 TL 67.500,00 TL 15:30 ZAFER 203 12 1.521,90 m² 2.600.000,00 TL 195.000,00 TL 16:00 KAMIŞLI 128 17 4.278,00 m² 2.250.000,00 TL 168.750,00 TL 16:30

GAYRIMENKUL SATIŞ KOMİSYONU