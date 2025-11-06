SEYİTÖMER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ VE TESCİLSİZ BETONARME BİNA SATIŞI

Mülkiyeti Seyitömer Belediyemize ait olan aşağıda mahalle, sokak ve caddesi, parsel numarası, m2 si, m2 birim fiyatı, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı aşağıdaki listede bulunan 1 adet 6060,19 m2 arsa ve üzerinde 300 m2 tescilsiz betonarme(Sadece arsa ve tescilsiz betonarme bina belediyemize aittir.) bina bulunan Mandıra alanı Belediye Başkanlığımızca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık arttırma usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

İmar Durumu: Satışa konu taşınmaz imar planında 25 m ön bahçe, 5 m arka bahçe, 5 m yan bahçe, E=1.00, Yençok=9.50 m olan İmalathane Tesis Alanı (Mandıra) alanında kalmaktadır.

SEYİTÖMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Seyitömer Belediye Başkanlığına ait Satışı Yapılacak Arsaya ait

BELEDİYE ENCÜMENİNCE BELİRLENEN MUHAMMEN BEDEL

Sıra

No Malzemenin Taşınmazın

Cinsi Mahallesi Ada Parsel

No Yüzölçümü

(m2 )

TOPLAM MUHAMMEN BEDEL (TL) GECİCİ TEMİNAT

BEDELİ(TL) İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ 1 Arsa ve Tescilsiz bina Gültepe 243 20 6.060,19 ₺7.187.385,34 ₺215.621,56 17/11/2025 Pazartesi 14:00





Açıklama:

1. İmar planında imalathane tesis alanında(Mandıra Alanı) kalmaktadır. Tescilsiz 300 m2 betonarme tek katlı bina bulunmaktadır.

2. Satışa konu taşınmaz, tapu kayıtlarında arsa vasfında olup, üzerinde yer alan yapı(lar) için iskan (yapı kullanma izin belgesi) bulunmamaktadır.

3. İstekliler, satışa konu taşınmazı yerinde görmüş, mevcut fiilî durumunu incelemiş, bu şartname ve eklerinde belirtilen tüm hususları okuyup tamamen kabul etmiş sayılır.

4. İdare, taşınmaz üzerindeki yapı(lar)ın hukuki durumu, ruhsatı veya kullanım şekli hakkında herhangi bir taahhüt, garanti veya sorumluluk üstlenmez.

5. Satış sonrası doğabilecek imar, ruhsat, iskan, yıkım, tahliye veya benzeri her türlü işlem ve masraflar tamamen alıcıya aittir.

6. İstekliler, bu hususlara ilişkin olarak sonradan herhangi bir itiraz, hak talebi veya bedel iadesi talebinde bulunamazlar.

1- İhale 17.11.2025 tarihinde Belediye Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda saat 14:00 da başlayacak ve ihale yapılacaktır.

2- Açık arttırma, arsanın satış bedeli fiyatı için belirlenen muhammen bedel üzerinden artırım yapılarak ihale edilecektir. İhalede satış bedeli rayiç fiyatı üzerine artırım esnasında istekliler en az 10.000,00.TL. ve katlarını artırarak ihale fiyatı yükseltilerek ihale bedeli belirlenecektir.

3- İlanda yazılı tutar kadar geçici teminat tutarı ; Seyitömer Belediye Başkanlığına hitaben yazılı geçerli bankalarca verilmiş, Arsa Satışı için verildiğini bildirir en az 180 gün süreli teminat mektubu: Veya nakit olarak Seyitömer Belediye Başkanlığı Tahsilatına yatırıla bilinir. Banka teminat mektubunda veya Belediye Başkanlığına nakit TR190001000179350642875001 olarak yatırılacak makbuzlarda, ihalesine katılmak istenilen ada parselin parsel numarası İştirakçinin adı soyadı yazılmış olacaktır.

4- İhaleye iştirak etmek isteyen İstekliler :

a) İhaleye Katılmak İstediğini belirtir Dilekçe ( Satın almak istediği arsanın parsel numarası ve m2 ni arsayı peşin veya taksitle almak istediklerini belirtecektir ) Dilekçe örnekleri Belediyeden temin edile bilinir.

b) Şahıs ise Nüfus cüzdanı fotokopisi, tüzel kişi ise tüzel kişiliğini belgeleyen, resmi belgeler

c) Geçici teminat belgesi ( Geçici teminat bedeli % 3 dür).

d) Belediyeden temin edilecek istekli tarafından imzalanan Arsa Satışı Şartnamesi

e) Belediyeye Borçları olmadığına dair Belediye tahsilat servisinden temin edilecek belge.

f) İhale Dokümanı satın alma belgesi (Belediyeye yatırılacak tahsilat makbuzu 400.00. TL )

g)Noter tasdikli Vekaletname / Ticaret Sicil Gazetesi vb belgeler.

5-) Dilekçe ekine eklenerek Belediye Yazı İşlerine ihale günü olan 17.11.2025 tarihi saat 12:00 a kadar müracaat edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6-) Belediye Başkanlığına Emlak, su, kira ve benzeri işlemlerden dolayı borcu bulunanlar ihaleye katılamazlar. ( Yasa kapsamında borcunu taksitlendirip ödemeleri devam edenler ihaleye katılabilirler.)

7-) İhale sona erdiğinde ihale üzerinde kalmayanlara geçici teminat tutarı 15 gün içinde banka hesap numaralarına yatırılacaktır. İhale üzerinde kalanların kesin teminatları borcun tamamı bitiğinde 10 gün içinde iade edilecektir.

8- Satışı yapılacak arsalar ile ilgili her arsa için peşin ve taksitli olarak 2 seçenekli olarak almak isteyenlerin isteklerine göre satılması gerçekleşecektir. Peşin almak isteyenler için ihale anındaki kdv li tutarlar üzerinden 25.11.2025 tarihi mesai bitimine kadar toplam tutarının yatırılması gerekmektedir.

9- Taksitli satışta KDV li tura üzerinden % 6 Kesin Teminat yatırılır. Satışı yapılacak olan arsanın toplam kdv li tutarının %50’si peşin olarak 25.11.2025 tarihi mesai bitimine kadar yatırılması gerekmektedir. Peşinat tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın 6 eşit taksit yapılacaktır. Taksit yapılan tutar üzerine aylık % 2 faiz tahakkuk ettirilecektir. İsteklinin almış olduğu taşınmazdan kalan borç tutarı 6 eşit taksit şeklinde ödeyecektir. 1. Taksit Aralık 2025 , 2. Taksit Ocak 2026, 3. Taksit Şubat 2026, 4. Taksit Mart 2026, 5. Taksit Nisan 2026, 6. Taksit Mayıs 2026 belirtilen ayın son gününe kadar taksitli şekilde ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca 2026 taksitleri üzerine yeni yılın yeniden değerleme oranında parasal tutar yansıtılacaktır. İstekli tarafından borcun tamamı en geç 01.06.2026 tarihi mesai saati bitimine kadar belediyeye yatırılması gerekmektedir.

10- Arsa ihalesi üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı iade edilecektir. İstekli kesin teminat miktarını 25.11.2025 tarihi mesai bitimine kadar ihale kdv li tutarının % 6 oranında yatıracaktır. Kesin teminat olarak alınan teminatın tutarı borcun tamamı bittikten sonra geri iade edilir. Peşin alımda kesin teminat alınmayacaktır.

11- Taksitli ödemelerde süresi içinde tahsil edilmeyen alacaklar için ayrıca yasal faiz uygulanır.

12- Satış tutarına KDV eklenecektir. KDV tutarı satış tutarı üzerinden %10 eklenir.

13- Belirtilen süreler zarfında arsa bedelini yatırmayanların, kesin teminatlar Belediyeye irat kaydedilir, taksitli ödemelerde bu zamana kadar yatırdığı tutar belediyeye gelir kaydedilir ve kanuni işlem yapılır.

14- Arsaların satışı ile ilgili her türlü alım, satım, sözleşme ile ilgili damga vergileri masrafları alıcıya aittir.(Taksitli Satışlarda İhale Karar Pulu ve Damga vergisi alınır)

15- Ayrıntılı bilgi almak isteyenler mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Yazı işleri veya Mali Hizmetler Müdürlüklerine müracaat edebilirler.(02742485001)

16- Her türlü anlaşmazlık ve uyuşmazlıkta Kütahya mahkemeleri yetkilidir.

17- İhalelerde Yasaklı olmadığına dahil Katılımcı Formunu İdareye sunmak zorundadır.(Kurum Tarafından Verilecek)

18- İhale Komisyonu mahiyetinde olan encümenin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu, 2886 sayılı yasanın 17 ve 29 maddesi gereği ilan olunur.

İlanen Duyurulur. 28.10.2025

Mahmut YOL

Belediye Başkanı