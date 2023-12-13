SİİRT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 13 Aralık 2023

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Siirt ili Merkez ilçesinde bulunan aşağıda ayrıntılı olarak yazılı bazı köy ve mahallelerdeki taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilmiş ve uzlaşma sağlanamadığından davacı idare tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda TEDAŞ Genel Müdürlüğüne karşı iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası/Vakıflar Bankası Siirt Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihiden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.


 Esas No

Malik

Köy/Mah

Parsel No

Yüzölçüm m²

2023/131

Mediha KIYAR, Reşit ATAKER

Siirt Merkez Çal Mah.

93 ada 17 parsel

5699,47

2023/132

Cemil BAKIR, İbrahim DOĞAR

Siirt Merkez Çal Mah.

92 ada 12 parsel

5537,05

2023/133

Narin BAYKAL vd.

Siirt Merkez DumlupınarMh.

129 ada 11 parsel

4112,88

2023/134

Bülent AVCI vd.

Siirt Merkez Dumlupınar Mh.

129 ada 12 parsel

2251,91

2023/135

İsmail KARA

Siirt Merkez Dumlupınar Mh.

130 ada 2 parsel

2366,68

2023/136

Hüsamettin ÖREN

Siirt Merkez Dumlupınar Mh.

130 ada 8 parsel

2362,27

2023/137

Şükran ALTUNCU vd.

Siirt Merkez Dumlupınar Mh.

130 ada 9 parsel

2802,75

2023/138

Hamit EVİN

Siirt Merkez Dumlupınar Mh.

130 ada 10 parsel

13441,64

2023/139

Mahmut TOKGÖZ

Siirt Merkez Dumlupınar Mh.

130 ada 16-17 parsel

3512,17

2023/140

Mehmet Veysel NAŞVAT

Siirt Merkez Dumlupınar Mh.

130 ada 18 parsel

1376,22

2023/141

Beşir HARMAN

Siirt Merkez Dumlupınar Mh.

130 ada 19 parsel

11253,02

2023/142

Ali Çakmak, Abdullatif Çakmak

Siirt Merkez Dumlupınar Mh.

132 ada 2 parsel

22320,28

2023/143

Fatma AYDIN VD.

Siirt Merkez Bağtepe Mah.

157 ada 106 parsel

16257,22

2023/144

Naif DAYAR, M.Raşit DAYAR

Siirt Merkez Bağtepe Mah.

177 ada 68-69 parsel

4660,88

2023/145

Cahide ARIKAN, Vehip ARIKAN

Siirt Merkez Bağtepe Mah.

177 ada 83 parsel

17554,59

2023/146

Ahmet POLAT

Siirt Merkez Bağtepe Mah.

177 ada 89 parsel

8401,45

#ilangovtr Basın No: ILN01949755