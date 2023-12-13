SİİRT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Siirt ili Merkez ilçesinde bulunan aşağıda ayrıntılı olarak yazılı bazı köy ve mahallelerdeki taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilmiş ve uzlaşma sağlanamadığından davacı idare tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda TEDAŞ Genel Müdürlüğüne karşı iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası/Vakıflar Bankası Siirt Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihiden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.
Esas No
Malik
Köy/Mah
Parsel No
Yüzölçüm m²
2023/131
Mediha KIYAR, Reşit ATAKER
Siirt Merkez Çal Mah.
93 ada 17 parsel
5699,47
2023/132
Cemil BAKIR, İbrahim DOĞAR
Siirt Merkez Çal Mah.
92 ada 12 parsel
5537,05
2023/133
Narin BAYKAL vd.
Siirt Merkez DumlupınarMh.
129 ada 11 parsel
4112,88
2023/134
Bülent AVCI vd.
Siirt Merkez Dumlupınar Mh.
129 ada 12 parsel
2251,91
2023/135
İsmail KARA
Siirt Merkez Dumlupınar Mh.
130 ada 2 parsel
2366,68
2023/136
Hüsamettin ÖREN
Siirt Merkez Dumlupınar Mh.
130 ada 8 parsel
2362,27
2023/137
Şükran ALTUNCU vd.
Siirt Merkez Dumlupınar Mh.
130 ada 9 parsel
2802,75
2023/138
Hamit EVİN
Siirt Merkez Dumlupınar Mh.
130 ada 10 parsel
13441,64
2023/139
Mahmut TOKGÖZ
Siirt Merkez Dumlupınar Mh.
130 ada 16-17 parsel
3512,17
2023/140
Mehmet Veysel NAŞVAT
Siirt Merkez Dumlupınar Mh.
130 ada 18 parsel
1376,22
2023/141
Beşir HARMAN
Siirt Merkez Dumlupınar Mh.
130 ada 19 parsel
11253,02
2023/142
Ali Çakmak, Abdullatif Çakmak
Siirt Merkez Dumlupınar Mh.
132 ada 2 parsel
22320,28
2023/143
Fatma AYDIN VD.
Siirt Merkez Bağtepe Mah.
157 ada 106 parsel
16257,22
2023/144
Naif DAYAR, M.Raşit DAYAR
Siirt Merkez Bağtepe Mah.
177 ada 68-69 parsel
4660,88
2023/145
Cahide ARIKAN, Vehip ARIKAN
Siirt Merkez Bağtepe Mah.
177 ada 83 parsel
17554,59
2023/146
Ahmet POLAT
Siirt Merkez Bağtepe Mah.
177 ada 89 parsel
8401,45