SİLİFKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. SİLİFKE BELEDİYE BAŞKANLIĞIINDAN İLAN METNİ

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda niteliği, adresleri, ihale tarih ve saati ile muhammen bedeli belirtilen 11 (on bir ) adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile satışı ve 3 (üç) adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35(a)-36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

İhale Toros Mahallesi Yeni Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda 24 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 14:00’da yapılacaktır.

İhaleye katılacak olanların ihale şartnamesini ve eklerini belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 750,00TL karşılığında almaları zorunludur. Şartname ve ekleri Belediyemiz Hizmet Binası 1. Katta bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir ve satın alınabilir. Teklifler 24 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar Silifke Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta/kargo vasıtasıyla da gönderilebilir.

Ayrıca www.silifke.bel.tr/ adresinden taşınmaz mal satış ihale ilanı ve şartnamesine ulaşabilir.

Sıra No Mahallesi Ada Parsel Taşınmaz M2 İmar Durumu Muhammen Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati İhale Şekli 1 Mukaddem 1129 1 2110,00 (E-1.20) KONUT 15.500.000,00 465.000,00 24/09/2025 14.00 Kapalı Teklif 2 Mukaddem 308 16 2327,00 (E-1.20) KONUT 20.000.000,00 600.000,00 24/09/2025 14.10 Kapalı Teklif 3 Taşucu 168 4 1023,64 TİCTK (A-5) 18.400.000,00 552.000,00 24/09/2025 14.20 Kapalı Teklif 4 Mukaddem 309 28 373,21 (E-1.20) KONUT 1.900.000,00 57.000,00 24/09/2025 14.30 Açık Teklif 5 Mukaddem 1023 1 386,98 (E-1.20) KONUT 1.900.000,00 57.000,00 24/09/2025 14.40 Açık Teklif 6 Mukaddem 345 888 599,43 (E-1.20) KONUT 4.400.000,00 132.000,00 24/09/2025 14.50 Açık Teklif 7 Mukaddem 345 889 430,68 E:1.20 (KONUT) 3.200.000,00 96.000,00 24/09/2025 15.00 Açık Teklif 8 Mukaddem 345 890 599,98 (E-1.20) KONUT 4.400.000,00 132.000,00 24/09/2025 15.10 Açık Teklif 9 Mukaddem 321 9 330,00 (E-1.20) KONUT 2.450.000,00 73.500,00 24/09/2025 15.20 Açık Teklif 10 Mukaddem 321 10 352,00 (E-1.20) KONUT 2.500.000,00 75.000,00 24/09/2025 15.30 Açık Teklif 11 Hacıishaklı 102 42 631,36 A-5 3.200.000,00 96.000,00 24/09/2025 15.40 Açık Teklif 12 Hacıishaklı 0 4113 550,05 A-5 2.750.000,00 82.500,00 24/09/2025 15.50 Açık Teklif 13 Olukbaşı 0 2128 313,31 A-2 1.400.000,00 42.000,00 24/09/2025 16.00 Açık Teklif 14 Akdere/ Cumhuriyet 114 5 16420,05 PLANSIZ(1/100000 Ölçekli Mersin ÇDP) 6.500.000,00 195.000,00 24/09/2025 16.10 Açık Teklif

1 -İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENİLEN BELGELER:

a. Taşınmazın muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarı yukarıda belirtilmiş olup, ihaleye katılacak istekliler ihale muhammen bedelinin en az %3 ü olan geçici teminatı teklif zarfları içerisinde banka teminat mektubu olarak sunacak veya peşinen belediye banka hesabına/belediye veznesine yatırarak teklif zarfları içerisinde tahsilat makbuzunu ya da banka dekontunu sunacaklardır. Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri teminat mektupları limit içi ve süresiz olmalıdır.

b. Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen ve şartname ekinde verilen teklif mektubu usulüne uygun şekilde doldurularak sunulacaktır.

c. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, nüfus cüzdanı sureti ile Yerleşim Yeri(İkametgah) Belgesini sunması gereklidir.

d. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge ile tüzel kişiliğin faaliyetinin devam ettiğini gösterir faaliyet belgesini sunması gereklidir.

e. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, tüzel kişiliğin ihaleye iştirak eden temsile yetkililerinin noter tasdikli imza beyannamelerinin sunulması gereklidir.

f. Gerçek ve ya tüzel kişi adına vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması gereklidir.

g. İsteklinin Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde;

g.1. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezlerinin bulunduğu yer resmi makamlarınca veya kuruluşlarınca ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulundurduklarına dair belge ibrazı,

g.2. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza sirküleri ile temsile yetkili kılınanların noter tasdikli imza beyannamelerinin sunulması gereklidir.

h) Şartname bedeli olan 750.00TL’ nin ödendiğine dair makbuz teklif zarfı içerisinde sunulacaktır.

ı) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde iş ortaklığının her bir ortağı tarafından yukarıdaki 1 maddenin (c), (d) ve (e) bentlerinde yer alan belgelerin ilgisine göre ayrı ayrı sunulması zorunludur.

i) Taşınmaza ait satış şartnamesinin her sayfası ayrı ayrı ihaleye katılacak olan istekliler tarafından imzalanarak teklif zarfı içerisinde sunulacaktır.

2- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.

3- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

4- İhale yerli ve yabacı tüm isteklilere açıktır.

5- Yabancı istekliler Türkiye gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşıması zorunlu olup, Türkiye’ de tebligat için adres göstermesi zorunludur. Yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde idareye sunacakları her türlü belgeleri yeminli tercüme bürolarında Türkçeye çevirmek zorunludur.

6- İhaleye posta veya kargo ile başvuru yapılabilir.

7- Kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalede, kapalı tekliflerin açılmasından sonra geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, şartnamede belirtilen hükümler esas alınarak, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü ve yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır.

8- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9- Taşınmazın satış bedeli şartnamede belirlenen şekilde peşin olarak tek seferde ödenecektir. Alıcının taksitle ödeme talebi idarece uygun görülmesi halinde ihale satış bedelinin %25’i sözleşme esnasında peşin olarak ödenecek olup, taşınmazın tapu devri bütün ödemeler yapıldıktan sonra yapılacaktır.

10- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, taşınmaz satışı ile ilgili ilanda yazılı olmayan ya da eksik yazılan hususlarda ihale şartnamesi hükümleri esas alınacak ve uygulanacaktır. İLAN OLUNUR.