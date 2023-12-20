Yayınlanma: 20 Aralık 2023

T.C. SİLİVRİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/960 Esas15/12/2023

Konu : İlan.Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

İstanbul, Fatih, Silivrikapı Mahallesi Cilt No: 4 Hane No: 947'de nüfusa kayıtlı Mardiros ve Vartohi'den olma 31/03/1926 doğumlu 42637463230 T.C. Kimlik nolu ZAROHİ KİRİŞÇİOĞLU'nun 14.05.2010 tarihinde vefat etmesi ve mirasçılarının tespit edilememesi sebebiyle, TMK 594 maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren başlayarak haksahiplerinin en geç bir (1) yıl içinde mirasçılık sıfatlarını mahkememizin dosyasına bildirmeleri aksi taktirde miras sebebiyle istihkak davası açmak hakkı saklı kalmak üzere mirasçılarının Hazine olduğunun tespitine karar verileceği hususu İLAN olunur.15/12/2023