SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/310 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER: Kütahya İli, Simav İlçesi, Gökçeler Köyü
MEVKİİ: Kancaboğazı Mevkii
PARSEL NO : 689 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI: Halise Esen - 13031494960
Gökçeler Küme Evleri 52/Simav Kütahya
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Kütahya İl Özel İdaresi
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/310 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02043509