SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 23 Kasım 2023

1. İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1. İdarenin:

a) Adı: Sincan Belediye Başkanlığı

b) Adresi: Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara

c) Telefon ve faks numarası: 4444762/1407 - 3122711272

d) Elektronik posta adresi: [email protected]

e) İlgili personel: Şule YILDIRIM

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2. İhalenin Konusu:

2.1.a. İhalenin konusu; Ankara İli Sincan İlçesi Yenihisar Mahallesinde bulunan 67.478,84 m2 yüzölçümüne sahip, 68 adet parselin 5 grup halinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 06/12/2023 tarihinde saat: 14:30-15:30 arasında Kapalı Teklif Usulü ile satılması işi.

İhale 5 grup halinde yapılacak olup; gruplar ve gruplarda yer alan parseller aşağıda belirtilmiştir. İhaleye katılan istekliler istedikleri gruba teklif verebilecekleri gibi grupların tamamına da teklif verebilirler. Bir gruba teklif veren istekli grupta yer alan parsellerin tamamını almak zorundadır.

Gruplarda bulunan parseller tek tek satılmayacaktır.

1.Grup: Yenihisar Mahallesinde bulunan 19 adet taşınmaz:

Arsanın Evsafı ve İmar Durumu, Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati:

Muhammen Bedel: 22.128.761,00 TL

Sıra Mahalle Ada/Parsel Alan (m²) Taşınmaz Değeri (TL) İmar Durumu İhale Tarihi İhale Saati 1 Yenihisar 1345/1 602,00 1.206.414,62 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 06.12.2023 14.30 2 Yenihisar 1345/2 613,00 1.228.458,74 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 3 Yenihisar 1345/3 600,00 1.096.311,90 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 4 Yenihisar 1345/4 600,00 1.096.311,90 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 5 Yenihisar 1345/5 600,00 1.096.311,90 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 6 Yenihisar 1345/6 612,00 1.118.238,14 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 7 Yenihisar 1345/7 865,00 1.580.516,32 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 8 Yenihisar 1345/8 708,00 1.293.648,04 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 9 Yenihisar 1345/9 599,00 1.235.708,55 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 10 Yenihisar 1345/13 617,00 1.127.374,07 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 11 Yenihisar 1345/14 600,00 1.096.311,90 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 12 Yenihisar 1345/15 612,00 1.118.238,14 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 13 Yenihisar 1345/16 600,00 1.096.311,90 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 14 Yenihisar 1345/17 600,00 1.096.311,90 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 15 Yenihisar 1345/18 600,00 1.096.311,90 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 16 Yenihisar 1345/19 600,00 1.096.311,90 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 17 Yenihisar 1345/21 607,00 1.109.102,21 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 18 Yenihisar 1345/22 604,00 1.068.019,98 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 19 Yenihisar 1345/23 635,00 1.272.546,99 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 Ada/Parsel Toplam Değeri: 22.128.761,00 TL

2. Grup: Yenihisar Mahallesinde bulunan 17 adet taşınmaz:

Arsanın Evsafı ve İmar Durumu, Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati:

Muhammen Bedel: 19.824.030,49 TL

Sıra Mahalle Ada/Parsel Alan (m²) Taşınmaz Değeri (TL) İmar Durumu İhale Tarihi İhale Saati 1 Yenihisar 1346/1 602,00 1.135.449,06 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 06.12.2023 14.45 2 Yenihisar 1346/2 602,00 1.206.414,62 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 3 Yenihisar 1346/3 600,00 1.096.311,90 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 4 Yenihisar 1346/4 603,00 1.101.793,46 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 5 Yenihisar 1346/7 601,00 1.098.139,09 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 6 Yenihisar 1346/8 601,00 1.062.715,25 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 7 Yenihisar 1346/9 619,00 1.276.967,60 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 8 Yenihisar 1346/10 706,00 1.414.831,77 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 9 Yenihisar 1346/11 601,00 1.098.139,09 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 10 Yenihisar 1346/12 601,00 1.098.139,09 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 11 Yenihisar 1346/13 659,00 1.204.115,90 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 12 Yenihisar 1346/14 678,00 1.238.832,45 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 13 Yenihisar 1346/15 758,00 1.385.007,37 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 14 Yenihisar 1346/16 600,00 1.096.311,90 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 15 Yenihisar 1346/17 600,00 1.096.311,90 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 16 Yenihisar 1346/19 605,00 1.105.447,83 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 17 Yenihisar 1346/20 607,00 1.109.102,21 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 Ada/Parsel Toplam Değeri: 19.824.030,49 TL

3. Grup: Yenihisar Mahallesinde bulunan, 25 adet taşınmaz:

Arsanın Evsafı ve İmar Durumu, Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati:

Muhammen Bedel: 31.754.025,84 TL

Sıra Mahalle Ada/Parsel Alan (m²) Taşınmaz Değeri (TL) İmar Durumu İhale Tarihi İhale Saati 1 Yenihisar 1349/1 606,00 1.250.149,22 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 06.12.2023 15.00 2 Yenihisar 1349/2 600,00 1.202.406,60 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 3 Yenihisar 1349/3 601,00 1.098.139,09 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 4 Yenihisar 1349/4 600,00 1.096.311,90 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 5 Yenihisar 1349/5 611,00 1.116.410,95 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 6 Yenihisar 1349/6 717,00 1.310.092,72 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 7 Yenihisar 1349/7 851,00 1.554.935,71 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 8 Yenihisar 1349/8 627,00 1.145.645,94 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 9 Yenihisar 1349/9 610,00 1.114.583,77 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 10 Yenihisar 1349/10 601,00 1.098.139,09 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 11 Yenihisar 1349/11 600,00 1.096.311,90 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 12 Yenihisar 1349/12 600,00 1.096.311,90 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 13 Yenihisar 1349/13 600,00 1.202.406,60 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 14 Yenihisar 1349/14 709,00 1.420.843,80 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 15 Yenihisar 1349/15 600,00 1.131.676,80 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 16 Yenihisar 1349/16 600,00 1.131.676,80 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 17 Yenihisar 1349/17 600,00 1.131.676,80 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 18 Yenihisar 1349/18 600,00 1.131.676,80 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 19 Yenihisar 1349/19 600,00 1.131.676,80 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 20 Yenihisar 1349/20 721,00 1.359.898,29 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 21 Yenihisar 1349/21 743,00 1.401.393,10 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 22 Yenihisar 1349/22 1.037,00 1.955.914,74 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 23 Yenihisar 1349/23 1.084,00 2.044.562,75 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 24 Yenihisar 1349/24 734,00 1.384.417,95 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 25 Yenihisar 1349/25 608,00 1.146.765,82 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 Ada/Parsel Toplam Değeri: 31.754.025,84 TL

4. Grup: Yenihisar Mahallesinde bulunan, 6 adet taşınmaz:

Arsanın Evsafı ve İmar Durumu, Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati:

Muhammen Bedel: 26.735.685,21 TL

Sıra Mahalle Ada/Parsel Alan (m²) Taşınmaz Değeri (TL) İmar Durumu İhale Tarihi İhale Saati 1 Yenihisar 102478/1 1.720,00 5.068.969,00 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 06.12.2023 15.15 2 Yenihisar 102478/2 1.928,00 5.113.764,54 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 3 Yenihisar 102478/3 1.928,00 5.113.764,54 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 4 Yenihisar 102478/4 1.928,00 5.000.125,33 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 5 Yenihisar 102478/5 1.241,42 3.219.530,90 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 6 Yenihisar 102478/6 1.241,42 3.219.530,90 TL Konut Alanı E: 1.00 Kat:4 Ada/Parsel Toplam Değeri: 26.735.685,21 TL

5. Grup: Yenihisar Mahallesinde bulunan 1 adet taşınmaz:

Arsanın Evsafı ve İmar Durumu, Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati:

Muhammen Bedel: 22.572.426,24 TL

Sıra Mahalle Ada/Parsel Alan (m²) Taşınmaz Değeri (TL) İmar Durumu

İhale Tarihi İhale Saati 1 Yenihisar 1022/1 18.115,00 21.000.000,00 TL Konut Alanı E:0.40 Kat:2 06.12.2023 15.30

3. Teklif Verme Tarih ve Saati: Teklifler en geç 05.12.2023 tarihinde saat 17:00’ a kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale teklif zarfı teslim tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

4.1. İstekli Gerçek Kişi İse:

a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. )

b) Noter tasdikli imza beyannamesi,

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. )

f) Teklif Mektubu

4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:

a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirküleri ile Ticaret Sicil gazeteleri ve şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),

ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

e) Teklif Mektubu

5. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 2000,00 TL olup, her bir grup için ayrı şartname alınması zorunludur. Şartnameler Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

6. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

7. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.

8. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.