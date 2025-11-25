SINDIRGI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
T.C. SINDIRGI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI
1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Mahalle, Ada-Parsel, m² si, Cinsi, Geçici Teminatı, Muhammen Satış Bedeli, İhale Tarihi ve İhale Saati belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” (Açık Artırma) ile satılacaktır.
|
S.
N.
|
Bulunduğu
Mahalle
|
Cinsi
|
Ada/
Parsel
|
Alanı
(m2)
|
Muhammen
Satış Bedeli
(TL)
|
Geçici
Teminatı
(TL)
|
Şartname Bedeli
(TL)
|
İhale
Tarihi
|
İhale
Saati
|
1
|
ARMUTLU
|
ARSA
|
103/8
|
720,00
|
653.520,00
|
20.000,00
|
2.000,00
|
10/12/2025
|
10:00
|
2
|
ARMUTLU
|
ARSA
|
105/4
|
710,58
|
618.560,00
|
19.000,00
|
2.000,00
|
10/12/2025
|
10:05
|
3
|
ARMUTLU
|
ARSA
|
105/5
|
675,92
|
588.389,00
|
18.000,00
|
2.000,00
|
10/12/2025
|
10:10
|
4
|
ARMUTLU
|
ARSA
|
105/6
|
693,25
|
603.475,00
|
19.000,00
|
2.000,00
|
10/12/2025
|
10:15
|
5
|
ARMUTLU
|
ARSA
|
105/7
|
609,94
|
549.251,00
|
17.000,00
|
2.000,00
|
10/12/2025
|
10:20
|
6
|
ARMUTLU
|
ARSA
|
105/8
|
564,05
|
507.928,00
|
16.000,00
|
2.000,00
|
10/12/2025
|
10:25
|
7
|
ARMUTLU
|
ARSA
|
105/9
|
555,83
|
483.851,00
|
15.000,00
|
2.000,00
|
10/12/2025
|
10:30
|
8
|
ARMUTLU
|
ARSA
|
105/10
|
555,70
|
484.849,00
|
15.000,00
|
2.000,00
|
10/12/2025
|
10:35
|
9
|
ARMUTLU
|
ARSA
|
105/11
|
559,05
|
483.951,00
|
15.000,00
|
2.000,00
|
10/12/2025
|
10:40
|
10
|
ARMUTLU
|
ARSA
|
105/12
|
551,98
|
477.831,00
|
15.000,00
|
2.000,00
|
10/12/2025
|
10:45
|
11
|
ARMUTLU
|
ARSA
|
105/13
|
555,33
|
480.731,00
|
15.000,00
|
2.000,00
|
10/12/2025
|
10:50
|
12
|
ARMUTLU
|
ARSA
|
105/14
|
555,21
|
480.627,00
|
15.000,00
|
2.000,00
|
10/12/2025
|
10:55
|
13
|
ARMUTLU
|
ARSA
|
105/15
|
555,09
|
480.523,00
|
15.000,00
|
2.000,00
|
10/12/2025
|
11:00
|
14
|
ARMUTLU
|
ARSA
|
117/4
|
589,61
|
513.256,00
|
16.000,00
|
2.000,00
|
10/12/2025
|
11:05
|
15
|
ARMUTLU
|
ARSA
|
117/6
|
584,78
|
509.051,00
|
16.000,00
|
2.000,00
|
10/12/2025
|
11:10
|
16
|
ARMUTLU
|
ARSA
|
117/8
|
579,95
|
504.847,00
|
16.000,00
|
2.000,00
|
10/12/2025
|
11:15
|
17
|
EMENDERE
|
ARSA
|
350/1
|
639,43
|
654.351,00
|
20.000,00
|
2.000,00
|
10/12/2025
|
11:20
|
18
|
EMENDERE
|
ARSA
|
350/4
|
529,23
|
520.410,00
|
16.000,00
|
2.000,00
|
10/12/2025
|
11:25
|
19
|
EMENDERE
|
ARSA
|
350/5
|
504,15
|
495.748,00
|
15.000,00
|
2.000,00
|
10/12/2025
|
11:30
|
20
|
EMENDERE
|
ARSA
|
350/6
|
499,38
|
511.033,00
|
16.000,00
|
2.000,00
|
10/12/2025
|
11:35
|
21
|
EMENDERE
|
ARSA
|
350/7
|
526,44
|
538.724,00
|
17.000,00
|
2.000,00
|
10/12/2025
|
11:40
|
22
|
EMENDERE
|
ARSA
|
350/9
|
510,14
|
501.638,00
|
16.000,00
|
2.000,00
|
10/12/2025
|
11:45
|
23
|
EMENDERE
|
ARSA
|
350/12
|
591,50
|
605.302,00
|
19.000,00
|
2.000,00
|
10/12/2025
|
11:50
|
24
|
EMENDERE
|
ARSA
|
353/2
|
224,90
|
230.148,00
|
7.000,00
|
2.000,00
|
10/12/2025
|
11:55
|
25
|
KOCASİNAN
|
ARSA
|
144/11
|
515,08
|
494.306,00
|
15.000,00
|
2.000,00
|
10/12/2025
|
12:00
|
26
|
KINIK
|
TARLA
|
101/123
|
206.821,21
|
5.250.000,00
|
157.000,00
|
2.000,00
|
10/12/2025
|
12:05
2- İhale, Belediye Encümeni huzurunda 10/12/2025 Çarşamba günü ilanda belirtilen saatte Belediye hizmet Binasında yapılacaktır. İhaleye/İhalelere katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 09/12/2025 Salı günü saat 16:30’ a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. 09/12/2025 Salı günü saat 16:30’ dan sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER ;
3.1-Başvuru Dilekçesi.
3.2-Gerçek kişiler için T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi, Tüzel kişiler için yetki belgesi, başkaları adına gireceklerde noter onaylı vekaletname. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
3.3-Gerçek kişiler için ikametgah belgesi. (Sındırgı’da ikamet kaydı olanlar için İdare tarafından tanzim edilir.)
3.4-İhalesine girilecek her gayrimenkul için Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu veya Banka Teminat Mektubu (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması)
3.5-Tebligat için adres beyanı.
3.6-Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.
3.7- Şartnamenin satın alındığına dair tahsilat Makbuzu.(İhaleye iştirak edecek olanlar KDV dahil 2.000,00 TL ( İkibin Türk Lirası) karşılığında şartname satın almak zorundadırlar. )
4-Taşınmazların ihale bedeli peşin olarak. (İhale kararının ita amirince onayını müteakip 15 gün içinde ödenecek.)
5-İlanda yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup, ihaleye giren gerçek veya tüzel kişiler bütün şartları peşinen kabul ve taahhüt eder.
6-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri alıcı aynen kabul etmiş sayılır.
7-İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
8-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde, Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiçbir sorumluluk yüklenmez ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.
9-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
İLAN OLUNUR.