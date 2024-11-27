SİNOP BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İHALE İLANI

Yayınlanma: 27.11.2024 - 00:00

MADDE 1- İHALENİN KONUSU

Sinop Belediye Başkanlığına ait Sinop ili, Merkez ilçesinde bulunan madde 2’de tapu kaydı yazılı

taşınmazların 2886 s. Kanun’un açık teklif usulü ile satışına ilişkin hükümlere göre satışı.

MADDE 2- TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDI VE İMAR DURUMU

1- Sinop ili, Merkez ilçesi, Korucuk Mahallesi, 153 ada, 1 parsel sayılı, ana taşınmaz niteliği arsa olan, 400,03 m² yüzölçümlü taşınmaz. İmar Durumu: Ticaret + Konut alanında bulunmakta olup; yaklaşık olarak 67,90 m²’lik kısmı yol terki yapılması gerekmektedir. Yola terk işleminden sonra taşınmazın kalanı E=0,80 Yençok 2 kat kullanım alanına tahsislidir.

2- Sinop ili, Merkez ilçesi, Korucuk Mahallesi, 153 ada, 24 parsel sayılı, ana taşınmaz niteliği arsa olan, 415,82 m² yüzölçümlü taşınmaz. İmar Durumu: Ticaret + Konut alanında bulunmakta olup; E=0,80 Yençok 2 kat kullanım alanına tahsislidir.

3- Sinop ili, Merkez ilçesi, Gelincik Mahallesi, 233 ada, 3 parsel sayılı, ana taşınmaz niteliği arsa olan, 80,81 m² yüzölçümlü taşınmaz. İmar Durumu: Taşınmaz 3. Derece arkeolojik sit alanında kalmaktadır. Koruma amaçlı uygulama imar planına göre ‘bitişik nizam, 3 kat konut alanına tahsislidir.’

4- Sinop ili, Merkez ilçesi, Gelincik Mahallesi, 233 ada, 4 parsel sayılı, ana taşınmaz niteliği arsa olan, 80,77 m² yüzölçümlü taşınmaz. İmar Durumu: Taşınmaz 3. Derece arkeolojik sit alanında kalmaktadır. Koruma amaçlı uygulama imar planına göre ‘bitişik nizam, 3 kat konut alanına tahsislidir.’

5- Sinop ili, Merkez ilçesi, Gelincik Mahallesi, 233 ada, 10 parsel sayılı, ana taşınmaz niteliği arsa olan, 75,19 m² yüzölçümlü taşınmaz. İmar Durumu: Taşınmaz 3. Derece arkeolojik sit alanında kalmaktadır. Koruma amaçlı uygulama imar planına göre ‘bitişik nizam, 3 kat konut alanına tahsislidir.’

6- Sinop ili, Merkez ilçesi, Gelincik Mahallesi, 617 ada, 7 parsel sayılı, ana taşınmaz niteliği arsa olan, 130,01 m² yüzölçümlü taşınmaz. İmar Durumu: Taşınmaz 3. Derece arkeolojik sit alanında kalmaktadır. Koruma amaçlı uygulama imar planına göre ‘bitişik nizam, 3 kat konut alanına tahsislidir. Taşınmazın yaklaşık olarak 3,00 m²’lik kısmının yola terki bulunmaktadır.’

7- Sinop ili, Merkez ilçesi, Zeytinlik Mahallesi, 687 ada, 11 parsel sayılı, ana taşınmaz niteliği harman yeri olan, 299,13 m² yüz ölçümlü taşınmaz. İmar Durumu: Taşınmaz doğal karakteri korunacak alanda kalmakta olup, yapılaşma yapılamaz. İmarsız alanda kalmaktadır.

8- Sinop ili, Merkez ilçesi, Ada Mahallesi, 471 ada, 1 parsel sayılı, ana taşınmaz niteliği arsa olan, 216,55 m² yüzölçümlü taşınmaz. İmar Durumu: Parsel ifraz hattında kalmasından dolayı imar kanunu’na göre 15 ve 16. Maddesine göre uygulama yapılması gerekmektedir. Uygulama sonrası komşu parsellerle hissedar durumunda kalınacaktır. Mevcut hali ile konut yapımına uygun değildir.

9- Sinop ili, Merkez ilçesi, Zeytinlik Mahallesi, 426 ada, 1 parsel sayılı, ana taşınmaz niteliği tarla olan, 490,17 m² yüzölçümlü taşınmaz. İmar Durumu: 38 nolu kavak deresi taşkın koruma tesisi gerçekleşinceye kadar taşkın sahalarında yerleşim izni verilmeyecektir. Ayrık nizam 2 kat, konut alanına tahsisli olup, Taşınmazın yaklaşık 129 m²’si taşkın sahası içerisinde kalmaktadır. TAKS: 0,25; KAKS: 0,50. Parselin kuzeyinde yer alan tescil harici imar artığı kısım ile şuyulandırma şartı bulunmaktadır.

10- Sinop ili, Merkez ilçesi, Kefevi Mahallesi, 308 ada, 18 parsel sayılı, ana taşınmaz niteliği arsa olan, 60,17 m² yüzölçümlü taşınmaz. İmar Durumu: Taşınmaz mevcut hali ile yapılaşmaya uygun değildir. Taşınmaz ifraz hattında kalmasından dolayı imar kanunu 15, 16. Maddeye göre uygulama yapılması gerekmektedir. Uygulama sonrası komşu parseller ile hissedar olunacaktır. 3. Derece arkeolojik sit alanında kalmaktadır.

11- Sinop ili, Merkez ilçesi, Meydankapı Mahallesi, 143 ada, 3 parsel sayılı, ana taşınmaz niteliği arsa olan, 105,05 m² yüzölçümlü taşınmaz. İmar Durumu: 3. Derece arkeolojik sit ve kentsel sit alanı içerisinde kalması nedeni ile (A bölgesi) cephe açıklıkları, dış cephe rengi, doğramalar ve benzeri özelliklerde plan hükmü 5.4. bağlı kısıtlamaları mevcuttur. Taşınmaz Ticaret + Turizm, 4 kata tahsislidir. Arka bahçeden sonra kalan alan içerisinde TAKS: 0,80’i geçemez. Her türlü işlemde Samsun Anıtlar Bölge Kurulu onayı gerekmektedir.

12- Sinop ili, Merkez ilçesi, Korucuk Mahallesi, 162 ada, 3 parsel sayılı, ana taşınmaz niteliği arsa olan, 322,08 m² yüzölçümlü taşınmaz. İmar Durumu: Ayrık nizam, 2 kat tahsisli olup, TAKS: 0,25; KAKS: 0,50, Konut alanı.

MADDE 3: TAŞINMAZLARIN MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT TUTARLARI

MAHALLE ADA – PARSEL MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI 1-Korucuk Mah. 153 ada, 1 Parsel 4.800,360,00 TL. 144.010,80 TL. 2-Korucuk Mah. 153 ada, 24 Parsel 6.029.390,00 TL. 180.881,70 TL. 3-Gelincik Mah. 233 ada, 3 Parsel 2.747.540,00 TL. 82.426,20 TL. 4-Gelincik Mah. 233 ada, 4 parsel 2.746.180,00 TL. 82.385,40 TL. 5-Gelincik Mah. 233 ada, 10 parsel 2.857.220,00 TL. 85.716,60 TL. 6-Gelincik Mah. 617 ada, 7 parsel 5.200.400,00 TL. 156.012,00 TL. 7-Meydankapı Mah. 143 ada, 3 parsel 4.202.000,00 TL 123.060,00 TL 8-Kefevi Mah. 308/ ada, 18 parsel 1.504.250,00 TL. 45.127,50 TL 9-Zeytinlik Mah. 426 ada, 1 parsel 7.360.650,00 TL. 220.819,50 TL. 10-Ada Mah. 471 ada, 1 parsel 7.795.800,00 TL. 233.874,00 TL. 11-Zeytinlik Mah. 687 ada, 11 parsel 2.093.910,00 TL. 62.817,30 TL. 12-Korucuk Mah. 162 ada, 3 parsel 4.509.120,00 TL. 135.273,60 TL.

MADDE: 4 İHALE YERİ - TARİHİ – SAATİ

İhale 11.12.2024 Çarşamba günü saat: 15:00’da 2886 s. Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre açık artırma teklif usulü ile Sinop Belediyesi encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Taşınmazların ihalesine sıralama MADDE 2’de gösterilen sıraya göre ihale başlatılacak ve sonlandırılacaktır.

MADDE 5: İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

İhaleye katılacaklar 2886 s. Devlet İhale Kanunu’nun 5. Maddesinde yazılı şartlara sahip olmalıdır.

İhaleye Katılmak İçin İhale Katılımcısından İstenecek Belgeler

T.C. Nüfus cüzdanı fotokopisi

İş veya kanuni ikametgah adresini gösterir belgeyi, (E-devlet veya nüfus müdürlüğünden)

İş veya ikametgah adresi tebligat adresinden farklı ise tebligat adresine ilişkin ayrı dilekçe

Noter tasdikli imza sirküsü örneği

Adli sicil kaydı

İhale şartnamesinin satın alındığına dair vezne makbuzu

Sigorta ve vergi borcu yoktur belgesi

İhale katılımcısının tüzel kişilik olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin kayıtlı olduğu ilgili odadan faaliyet adresinin gösterir belge

Başkası kişi ya da tüzel kişilik adına vekalet ile ihaleye katılanların noterden alınmış onaylı vekaletname örneği ile vekilin imza sirküsü örneğini,

Sinop Belediye Başkanlığı Gelir Servisi ve Su Tahakkuk ve Tahsilat Servisinden alınacak borcu yoktur belgesini,

Katılacak olduğu taşınmaz için belirlenen geçici teminatı belediye veznesine ödediğine dair vezne makbuzunu yahut geçici teminat tutarı kadar süresiz, banka teminat mektubunu

İhaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair belgeyi’(EKAP üzerinden şifresiz alınabilmektedir.

İhaleye ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde ortaklık beyannamesi ve istenen diğer belgeleri 11.12.2024 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale servisine teslim etmeleri şarttır.

Şartname ve ekleri Sinop Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye katılacakların şartnameyi satın almaları zorunlu olup, şartnameyi 5.000,00 TL. karşılığı Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisinden satın alınabilir.

Ayla TIĞLI

Sinop Belediye Başkan V.