ŞİRAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 16 Aralık 2023

ESAS NO: 2019/139 Esas

KARAR NO: 2022/206

DAVALI: HALİSKINALI-TCKN-19862023898

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

1- Davanın KABULÜ İLE;

-Kamulaştırmaya konu Gümüşhane ili, Şiran İlçesi, Tepedam Köyü, 113 ada 11 parsel numaralı tapuda kayıtlı bulunan taşınmazın, Fen bilirkişisi Murat Güler'in 15/03/2022 tarihli ek raporuna ekli krokide "R1" ile gösterilen 1028,48 m2'lik irtifak hakkı tesisi ile davacı TEİAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

2- Kamulaştırma bedelinin Şiran Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/88 Esas, 2015/167 Karar sayılı Acele Kamulaştırma dosyalarındaki bedel düşüldüğünde toplamda 3.014,11-TL olarak tespitine,

3- Kamulaştırma Kanunu'nun 10/9 maddesi gereğince davanın açıldığı tarih olan 25/07/2019 tarihinden itibaren 4 ay içinde dava sonuçlanmadığından 4. ayın bitimi olan 26/11/2019 tarihine kadarbelirtilen bedel olan 3.014,11-TL'ye kanuni faiz uygulanmasına ve davacıdan alınarak tapu kaydı ve veraset ilamındaki hisseleri oranında takyidatların da yansıtılarak ödenmesi için HALK BANKASI ŞİRAN ŞUBESİNE MÜZEKKERE YAZILMASINA, yazılacak müzekkereye kararın ve tapu kaydının bir suretinin eklenmesine,

4- Tespit olunan kamulaştırma bedeline, dava konusu taşınmazların üzerinde bulunması halinde, takyidatların yansıtılmasına,

5- Mahkememiz gerekçeli kararının, kararın kesinleşmesi beklenmeksizin, tescil işlemleri için Şiran Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

6- Fen bilirkişisi Murat Güler'in 15/03/2022 tarihli raporu ve eki krokinin mahkememiz gerekçeli kararının eki sayılmasına,

7- Alınması gereken 80,70 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 44,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 36,30 TL harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

8- Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

9- Arta kalan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde yatırana iadesine,

10- Davalı Eşref KINALI kendini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereği 3.014,11-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Eşref KINALI'ya verilmesine,

Dair, tarafların yokluğunda, tescil yönünden kesin, bedel yönünden ise kararın tebliğinden itibaren 2 Hafta İçinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Kanun Yolu açık olmak üzere karar verildi. 26/10/2022 " Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 17/07/2023