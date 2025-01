SUBURCU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 09.01.2025 - 00:01

SUBURCU VERGİ DAİRESİ GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1. Satışa çıkarılan Gayrimenkulün bulunduğu mahalle, sokak ve kapı numarası; Oğuzeli İlçesi Mimarsinan Mah 370 ada 10 parsel ( projesinde 23 nolu villa ) OĞUZELİ /GAZİANTEP

2. Gayrimenkulün durumu: Tespit konusu taşınmaz, ilçe merkezine yakın konumda yer almakta olup ana arter yollara, her türlü eğitim ve sosyal donatıya, ticari ünitelere yakın konumdadır. Keşif günü yerinde yapılan incelemelerde taşınmaz,, tapuda kaydında her ne kadar Arsa olarak belirtilse bile yerinde içerisinde villa tipi yapıların yer aldığı bir sitenin inşa edildiği görülmüştür. Mükellefe ait olan villanın Bodrum + Zemin + 1 kattan oluşan bir mesken şeklinde inşa edildiği görülmüştür. Tespit konusu taşınmazın bulunduğu binada Bodrum katta, 1 depo yer almaktadır. Yakın çevresinde villa tarzı yapıların yer aldığı siteler, Halep Bulvarı ve Geneyik Mahallesi mevcuttur. İlçe merkezinin, güneybatı istikametindedir. Çevresinin çoğu yapılaşmış olup yeni yapıların imar planına uygun olarak yapılaştıkları görülmüştür. Etrafında villa tarzında yapıların yer aldığı siteler, tarım arazileri ve işyerleri bulunmaktadır. Tespit konusu taşınmazın, her türlü belediye hizmetleri ve sosyal hizmetlerden faydalandığı görülmüştür. Yol, su, elektik, kanalizasyon, telefon, internet, doğalgaz gibi alt yapı hizmetlerinden tam olarak faydalandığı tespit edilmiş olup, ulaşım sorunu yoktur. Tüm ünitelerin tabanları beton,duvarları söve (sıva üstü boya) ve tavanları, söve ile kaplıdır. Tespit konusu taşınmaz,keşif gününde yapılan incelemelerde inşaatının henüz devam ettiği, kaba ve ince işçiliğin bitme aşamasına geldiği. Pencereleri PVC çiftcamlı,iç kapıları takılı değildir. dış kapısı çelikden imal edilmiştir. Mutfak tezgahı ve dolapları su armatürleri evyeler tuvalet taşı eksik olduğu tespit edilen imalatlardır. Elektrik ve suyu olup bireysel doğalgaz sistemi ile ısıtılmaktadır. Site içerisinde tespit konusu villaya ait bir adet 3 mt x 5.5.mt ebatlarında açık havuzu bulunmaktadır. 1/1000'imar planı içerisindedir. İmar planında taks:0,20 kaks (Emsal):0,40ayrık nizam iki katlı (A-2) konut yapı adasında olduğu belirtilmiştir. Parsel imar parselidir. İnşaat devam ettiği için henüz iskanı bulunmamaktadır. Binanın yaşı, 0 yıl arası olduğu için yıpranma oranı düşülmeyecek olup inşaat natamam olduğundan %20 eksik imalat oranı düşürülecektir. Taşınmaz bulunduğu konum itibarıyla , ilçe merkezinin dışında olduğundan ulaşım çoğunlukla özel araç ile yapılmaktadır. Tüm belediye ve diğer sosyal hizmetlerinden yararlanma olanağına sahiptir. Taşınmaz, Geneyik mahallesinin yaklaşık 4.200 metre güneydoğusunda,Şahinbey mahallesinin yaklaşık 3.700 metre güneybatısında, Zeytinli mahallesinin yaklaşık 3.500 metre kuzey batısında ve Deredüzü mahallesinin yaklaşık 5.800 metre kuzey dogusunda bulunmaktadır. Yapı, Betonarme karkas olarak yapılmıştır. Brüt yaklaşık 240,00 m2'dir. Zemin kat; 1 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 teras ve 1 tuvaletten oluşmaktadır. 1. Katta; 3 oda, 3 banyo ve 1 kiler mevcuttur.

3. Gayrimenkulün artırmaya esas olan biçilmiş rayiç değeri: 8.500.000,00- TL(sekizmilyonbeşyüzbin )

4. Artırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı ve nelerin teminat alınacağı: Para, Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Belge Doğrulama Kodu: TN96FR83S Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/gelir-idaresi-ebys İncilipınar Mah. Muammer Aksoy Bulv. 20 Nolu Cad. No:13 Şehitkamil/ Gaziantep Gaziantep Bilgi için: Cengiz YALNIZ Gelir Uzmanı Telefon No: 0 (342) 316 25 99 Faks No: 0 (342) 316 25 97 e-Posta : cengiz.yalniz@gelirler.gov.tr İnternet Adresi : https://gaziantep.gib.gov.tr KEP Adresi : gib@hs01.kep.tr Telefon No: 0(342)316 25 99/2649 1/2 şartsız kefalet senetleri, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksaniyle değerlendirilir.", Teminat miktarı; Gaziantep İli Oğuzeli ilçesi, Mimarsinan Mah, 370 Ada 10 parselde bulunan gayrimenkule biçilmiş rayiç değer üzerinden %7,5 olan 637.500,00- TL 'dir.

5. Gayrimenkulün Satışının yapılacağı yer, gün ve saat ; Yer: Gaziantep Defterdarlığı Satış Komisyonu Zemin Kat Konferans Salonu

1. Satış 30/01//2025 (Perşembe) günü saat 13.30'da

2. Satış 20/02/2025 (Perşembe) günü saat 13.30'da

6) Gayrimenkul Satış Şartnamesinin nereden alınabileceği veya nereden görülebileceği : Suburcu Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra-Satış Servisinden temin edilebilir.

7. Teminatın yatırılacağına ilişkin makbuzun nereye ve hangi tarihe kadar ibraz edileceği : Teminatın satış saatinden bir saat evvel Gaziantep Suburcu Vergi Dairesi Müdürlüğü emanet hesabına yatırılarak karşılığında alınacak emanet makbuzunun yine aynı saate kadar Gaziantep Defterdarlığı Satış komisyonuna ibraz edilmesi gerekmektedir. Malın ihale edilmesi halinde alınan teminatın ihale bedelinden mahsup edileceği,malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı kanun kapsamında doğacak yükümlülüklerin teminattan mahsup edileceği,mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutarın doğrudan bütçeye irat kaydedileceği,

8. Gayrimenkulün satışında verilen bedel Gayrimenkule biçilen değerin % 75'ini 6.375.000,00-TL bulmadığı ve şayet artırılan bedel Amme Alacağına Rüçhanlı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile artırma 7 gün daha uzatılarak, 7 gün sonraki tarih de belirtilmek suretiyle gayrimenkulün aynı mahalde ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacağı ilan olunur.

9. İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu hususları ilan olunur.