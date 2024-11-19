SULTANBEYLİ BELEDİYE BŞK. İHALE İLANI

Yayınlanma: 19.11.2024 - 00:00

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

2025 YILI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI

mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2024/1562987

1-İdarenin

a) Adı: SULTANBEYLİ BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: NECİP FAZIL MAH.KURAN KURSU CADDESİ NO:242 SULTANBEYLİ/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 02165641300 -

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı: 2025 YILI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı: 108 KALEM ÜZERİNE TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Mimar Sinan Mahallesi İstek Sokak No:12 Sultanbeyli ve İdarenin belirleyeceği diğer adresler

ç) Süresi/teslim tarihi: Sözleşme imzalandığının, İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren işe başlanacaktır. İşin süresi sözleşme imzalanması ve işe başlama tutanağının tebliğinden itibaren 31.12.2025 tarihine kadar olan kısımdır. İşin en geç 31.12.2025 tarihinde bitirilmesi esastır. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 31.12.2025 tarihine kadar İdarenin talebi doğrultusunda yüklenici peyderpey teslimi gerçekleştirecektir

d) İşe başlama tarihi: 01.01.2025

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 12.12.2024 - 11:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): BATTALGAZİ MAHALLESİ KUBBE CADDESİ NO:4 KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ŞEFLİĞİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. İhale konusu alımla nitelik ve nicelik bakımından benzerlik gösteren kamu alımlarına ait tek sözleşmeye bağlı tüm Temizlik maddeleri v.b. muhtelif ürünlerin alım, satım ve pazarlama işleri benzer iş olarak kabul edilecektirİhale konusu alımla nitelik ve nicelik bakımından benzerlik gösteren kamu alımlarına ait tek sözleşmeye bağlı tüm Temizlik maddeleri v.b. muhtelif ürünlerin alım, satım ve pazarlama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.