SULTANGAZİ BELEDİYE BŞK.

Yayınlanma: 01.05.2025 - 00:01

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN KİRAYA VERİLECEK ATM CİHAZ YERLERİ KİRALAMA İHALESİ ADRES NİTELİĞİ ADET KİRA SÜRESİ TAHMİN EDİLEN 10 YILLIK KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ-SAATİ SULTANGAZİ İLÇESİ FARKLI LOKASYONLAR ATM CİHAZ YERİ

50 ADET 10 YIL 32.500.000,00 TL+KDV 975.000,00 TL 13.05.2025-10.30

































1- Yukarıda özellikleri belirtilen mülkiyeti ve tasarrufu Başkanlığımıza ait olan ilçemiz sınırların içerisindeki muhtelif yerlerde 50 Adet Atm Cihaz yeri kiraya verilecektir. Belirtilen İhale, İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat Encümen Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü yöntemiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 10.000,00 (onbin) TL olup Sultangazi Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden (İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat) temin edilebilir.

2- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

3- İhaleye katılacaklardan istenen belgeler:

A- Gerçek kişi olması halinde;

1- T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti veya T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi,

2- İkametgâh belgesi,

3- Teklif mektubu, (İdare tarafından örneği verilecektir)

4- İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve şartname satın alma belgesi,

5- Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge aslı veya süresiz teminat mektubu,

6- İsteklinin kendisinin ihaleye katılması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,

7- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

8- Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığı veya yapılandırıldığını gösterir kurum belgesi (İlan tarihinden sonra alınmış.)

9- Kesinleşmiş Vergi borcu olmadığı veya yapılandırıldığını gösterir kurum belgesi (İlan tarihinden sonra alınmış.)

10- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

11- Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),

12- İhalelerden Yasaklı olmadığına Dair Taahhütname,

13- Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kayıt Belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi,

14- İhale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde toplam 20.000.000,00 TL (Yirmi milyon Türk lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir ya da vergi dairesi tasdikli belge (Gelir-Gider Tablosu),

15- İhale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde ATM Kiralama veya ATM Yeri Kullanımı işinde toplam 9.000.000,00 TL (Dokuz milyon Türk Lirası) tutarında İş Deneyim veya İş Bitirme Belgesi,

16- İhale tarihinden önce Türkiye genelinde en az 5 adet ve en az 3 (Yıl) yıl süreli Kamu Kurum veya Belediye ATM yeri kiralama/işletme ihalesine girdiği ve sözleşmelerini yaptığına dair kurum ve kuruluşlardan alınmış belgeler,

B- Tüzel kişi olması halinde;

1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili Makamdan) kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin belge ve Ticaret Sicil Gazetesi,

2- Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

3- Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti,

4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

5- Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge,

6- Teklif mektubu, (İdare tarafından örneği verilecektir)

7- İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve şartname satın alma belgesi,

8- Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge aslı veya süresiz teminat mektubu,

9- Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığı veya yapılandırıldığını gösterir kurum belgesi (İlan tarihinden sonra alınmış.)

10- Kesinleşmiş Vergi borcu olmadığı veya yapılandırıldığını gösterir kurum belgesi (İlan tarihinden sonra alınmış.)

11- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

12- Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),

13- İhalelerden Yasaklı olmadığına Dair Taahhütname,

14- İhale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde toplam 20.000.000,00 TL (Yirmi milyon Türk lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir ya da vergi dairesi tasdikli belge (Gelir-Gider Tablosu),

15- İhale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde ATM Kiralama veya ATM Yeri Kullanımı işinde toplam 9.000.000,00 TL (Dokuz milyon Türk Lirası) tutarında İş Deneyim veya İş Bitirme Belgesi,

16- İhale tarihinden önce Türkiye genelinde en az 5 adet ve en az 3 (Yıl) yıl süreli Kamu Kurum veya Belediye ATM yeri kiralama/işletme ihalesine girdiği ve sözleşmelerini yaptığına dair kurum ve kuruluşlardan alınmış belgeler,

C- Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

4- Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında hesap edilerek alınacaktır.

5- İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.