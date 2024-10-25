Yayınlanma: 25.10.2024 - 00:01

SULTANGAZİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN DUYURULUR

(Miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyet paylı mülkiyete çevrilecektir.)

İstanbul ili Sultangazi İlçesi Zübeyde Hanım mahalle 684 ada 7 parsel 1,2,3,5,6 ve 7 numaralı bağımsız bölümlerin tamamı elbirliği halinde Cevdet Balta, Türkan Kılıçaslan, Sevim Balta, Ayten Göyce, Birgül Turan ve Rabiya Turan adına kayıtlı iken; T.C. Gaziosmanpaşa 11. Noterliğinden verilen 30/11/2022 tarihli ve 35981 sayılı veraset belgesine istinaden Cevdet Kaya isimli mirasçının payları 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu'na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilecektir.

Bu nedenle; yukarıda açıklanan mirasçılar, 25/10/2024 Cuma günü, saat 10:00 dan itibaren 08/11/2024, Cuma günü, saat:17:00'a kadar Anılan Kanun hükmüne göre, paylı mülkiyet halinde intikal işleminin yapılmasına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, işbu taşınmazüzerindeki paylı mülkiyet halinde intikal işleminin yapılacak, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.

Cevdet Balta'ya ilanen tebliğ olunur.