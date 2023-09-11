SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 11 Eylül 2023

ESAS NO: 2021/211 Esas

KARAR NO: 2023/57

DAVALI: ÖZCAN MALKOÇ-T.C.:24254592418-Aksu Çay Fabrikası Sahil Cd. Sürmene

Davacı Uğur Yıldız tarafından mahkememizde açılan Tahliye, El Atmanın Önlenmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce verilen 28/02/2023 tarih ve 2021/211 esas ve 2023/57 karar sayılı karar ile;

"Davanın KABULÜNE,

1- Davalıların Trabzon ili Sürmene ilçesi Çamlıca Mahallesi 105 ada 27 parsel (yeni 1764 ada 2 parsel) 10 no'lu bağımsız bölüme yapılan MÜDAHALESİNİN MENİNE ve davalıların Trabzon ili Sürmene ilçesi, Çamlıca Mahallesi 105 ada 27 parsel(yeni 1764 ada 2 parsel) 10 no'lu bağımsız bölümden TAHLİYELERİNE" karar verildiği ve yukarıda isim ve adresi yazılı bulunan davalıya çıkartılan tebligatın iade edildiği, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup, gerekçeli kararın tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 22/05/2023