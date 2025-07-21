SUŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SUŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır.
Madde 2 - İhale aşağıda belirtilen tarihlerde ve saatlerde Suşehri Belediyesi Encümen Toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
Madde 3- SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLARA AİT, TAHMİN EDİLEN BEDEL ,GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI, İHALE TARİHİ – SAATİ VE DİĞER BİLGİLER:
|
S.No
|
Mahalle
|
Ada Parsel
|
Brüt Alan
|
Nitelik
|
B.B no
|
Muhammen Bedel
|
Geçici Teminat
|
İhale Tarihi
|
İhale Saati
|
1
|
Cumhuriyet
|
154/151
|
60,92
|
ofis
|
6
|
4.139.870,00
|
124.196,10
|
13.08.2025
|
13:30
|
2
|
Cumhuriyet
|
154/151
|
65,18
|
ofis
|
7
|
4.414.605,00
|
132.438,15
|
13.08.2025
|
13:50
|
3
|
Cumhuriyet
|
154/151
|
70,7
|
ofis
|
8
|
4.801.825,00
|
144.054,75
|
13.08.2025
|
14:10
|
4
|
Cumhuriyet
|
154/151
|
129,4
|
depolu dükkan
|
11
|
10.720.140,00
|
321.604,20
|
13.08.2025
|
14:30
|
5
|
Cumhuriyet
|
154/151
|
136,4
|
depolu dükkan
|
12
|
11.252.740,00
|
337.582,20
|
13.08.2025
|
14:50
|
6
|
Cumhuriyet
|
154/151
|
141,1
|
depolu dükkan
|
13
|
11.705.374,00
|
351.161,22
|
13.08.2025
|
15:10
|
7
|
Cumhuriyet
|
154/151
|
154,2
|
depolu dükkan
|
14
|
12.761.038,00
|
382.831,14
|
13.08.2025
|
15:30
|
8
|
Cumhuriyet
|
154/151
|
163,7
|
depolu dükkan
|
15
|
13.535.920,00
|
406.077,60
|
13.08.2025
|
15:50
|
9
|
Cumhuriyet
|
154/151
|
152,9
|
depolu dükkan
|
17
|
12.638.822,00
|
379.164,66
|
13.08.2025
|
16:10
Madde 4- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER
4.1- Kimlik Belgesi Fotokopisi.
4.2- İkametgâh veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı.
4.3- İmza Beyannamesi, Tüzel kişilik olması halinde Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi, imza sirküsü.
4.4- Şartname alındı makbuzu.
4.5- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.
4.6- Geçici teminat olarak belirtilen bedeli banka hesabına yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,
4.7- 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge,
4.8- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.
4.9- Şirketler kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.10- Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi.
4.11- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.
Madde 5- Satılacak taşınmazın ödemesi; İhale bedeli %60 peşin geri kalan şartnameye göre yatırılacaktır.
Madde 6- İhalenin yapılmasından doğacak her türlü vergi, resim,tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen taşınmazı satın alana aittir.
Madde7- İhale ile ilgili şartname Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde Şartname 5000.00 TL. (BeşBinTürkLirası) bedel karşılığında temin edilebilir.
Madde 8- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.Komisyon kararına itiraz edilemez.
Madde 9- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, taşınmaz mal satış şartnamesi hükümleri geçerlidir. İLAN OLUNUR