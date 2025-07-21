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SUŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SUŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma 21.07.2025 00:00:00

SUŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır.

Madde 2 - İhale aşağıda belirtilen tarihlerde ve saatlerde Suşehri Belediyesi Encümen Toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Madde  3- SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLARA  AİT,  TAHMİN EDİLEN BEDEL ,GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI, İHALE TARİHİ – SAATİ VE DİĞER BİLGİLER:

S.No

Mahalle

Ada Parsel

Brüt Alan

Nitelik

B.B no

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Cumhuriyet

154/151

60,92

ofis

6

4.139.870,00

124.196,10

13.08.2025

13:30

2

Cumhuriyet

154/151

65,18

ofis

7

4.414.605,00

132.438,15

13.08.2025

13:50

3

Cumhuriyet

154/151

70,7

ofis

8

4.801.825,00

144.054,75

13.08.2025

14:10

4

Cumhuriyet

154/151

129,4

depolu dükkan

11

10.720.140,00

321.604,20

13.08.2025

14:30

5

Cumhuriyet

154/151

136,4

depolu dükkan

12

11.252.740,00

337.582,20

13.08.2025

14:50

6

Cumhuriyet

154/151

141,1

depolu dükkan

13

11.705.374,00

351.161,22

13.08.2025

15:10

7

Cumhuriyet

154/151

154,2

depolu dükkan

14

12.761.038,00

382.831,14

13.08.2025

15:30

8

Cumhuriyet

154/151

163,7

depolu dükkan

15

13.535.920,00

406.077,60

13.08.2025

15:50

9

Cumhuriyet

154/151

152,9

depolu dükkan

17

12.638.822,00

379.164,66

13.08.2025

16:10

Madde  4- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER

4.1-  Kimlik Belgesi Fotokopisi.

4.2- İkametgâh veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı.

4.3- İmza Beyannamesi, Tüzel kişilik olması halinde Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi, imza sirküsü.

4.4-  Şartname alındı makbuzu.

4.5- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.

4.6- Geçici teminat olarak belirtilen bedeli banka hesabına yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

4.7-  2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge,

4.8- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

4.9- Şirketler  kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

4.10- Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi.

4.11- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

Madde 5-  Satılacak taşınmazın ödemesi; İhale bedeli %60 peşin geri kalan şartnameye göre yatırılacaktır.

Madde 6- İhalenin yapılmasından doğacak her türlü vergi, resim,tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen taşınmazı satın alana aittir.

Madde7- İhale ile ilgili şartname Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde Şartname 5000.00 TL. (BeşBinTürkLirası) bedel karşılığında temin edilebilir.

Madde 8- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden  ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.Komisyon kararına itiraz edilemez.

Madde 9- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, taşınmaz mal satış şartnamesi hükümleri geçerlidir. İLAN OLUNUR

#ilangovtr BASIN NO: ILN02262857