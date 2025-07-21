SUŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SUŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır.

Madde 2 - İhale aşağıda belirtilen tarihlerde ve saatlerde Suşehri Belediyesi Encümen Toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Madde 3- SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLARA AİT, TAHMİN EDİLEN BEDEL ,GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI, İHALE TARİHİ – SAATİ VE DİĞER BİLGİLER:

S.No Mahalle Ada Parsel Brüt Alan Nitelik B.B no Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 1 Cumhuriyet 154/151 60,92 ofis 6 4.139.870,00 124.196,10 13.08.2025 13:30 2 Cumhuriyet 154/151 65,18 ofis 7 4.414.605,00 132.438,15 13.08.2025 13:50 3 Cumhuriyet 154/151 70,7 ofis 8 4.801.825,00 144.054,75 13.08.2025 14:10 4 Cumhuriyet 154/151 129,4 depolu dükkan 11 10.720.140,00 321.604,20 13.08.2025 14:30 5 Cumhuriyet 154/151 136,4 depolu dükkan 12 11.252.740,00 337.582,20 13.08.2025 14:50 6 Cumhuriyet 154/151 141,1 depolu dükkan 13 11.705.374,00 351.161,22 13.08.2025 15:10 7 Cumhuriyet 154/151 154,2 depolu dükkan 14 12.761.038,00 382.831,14 13.08.2025 15:30 8 Cumhuriyet 154/151 163,7 depolu dükkan 15 13.535.920,00 406.077,60 13.08.2025 15:50 9 Cumhuriyet 154/151 152,9 depolu dükkan 17 12.638.822,00 379.164,66 13.08.2025 16:10

Madde 4- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER

4.1- Kimlik Belgesi Fotokopisi.

4.2- İkametgâh veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı.

4.3- İmza Beyannamesi, Tüzel kişilik olması halinde Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi, imza sirküsü.

4.4- Şartname alındı makbuzu.

4.5- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.

4.6- Geçici teminat olarak belirtilen bedeli banka hesabına yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

4.7- 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge,

4.8- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

4.9- Şirketler kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.10- Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi.

4.11- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

Madde 5- Satılacak taşınmazın ödemesi; İhale bedeli %60 peşin geri kalan şartnameye göre yatırılacaktır.

Madde 6- İhalenin yapılmasından doğacak her türlü vergi, resim,tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen taşınmazı satın alana aittir.

Madde7- İhale ile ilgili şartname Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde Şartname 5000.00 TL. (BeşBinTürkLirası) bedel karşılığında temin edilebilir.

Madde 8- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.Komisyon kararına itiraz edilemez.

Madde 9- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, taşınmaz mal satış şartnamesi hükümleri geçerlidir. İLAN OLUNUR