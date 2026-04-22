T.C. ACIPAYAM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/228 Esas

Davacılar ALİ KARAKILIÇ, ARZU AKSU, HATİCE KARAKILIÇ, MERAL KARA, YAŞAR KARAKILIÇ vekili tarafından Davalılar aleyhine dava konusu Denizli İli Serinhisar İlçesi Yatağan Mah Demiroluk mevkii eskisi 3411 parsel, yenisi 435 ada 6 parsel sayılı taşınmaz için TMK’nın 713. maddesi kapsamında Tapu İptali Ve Tescil (Tapu Dışı Satın Almaya Dayalı) davası açılmış olup, dava konusu hakkında; TMK 713. Maddesi gereğince ulusal internet haber sitesinde,ulusal gazetede ve yerel gazetede Nisan,Mayıs ve Haziran aylarında olmak üzere 1 ay arayla 3 kez ilan yapılmasına karar verildiği hususu ilan olunur.

DAVACILAR :ALİ KARAKILIÇ, ARZU AKSU, HATİCE KARAKILIÇ, MERAL KARA, YAŞAR KARAKILIÇ.

DAVALILAR :ALİ KARAKUŞ, AYŞE ÇELİK, BAHRİ KARAKUŞ, BAHRİYE GÜLCENBAY, CELAL KARAKUŞ, DURKADIN YAKAR, EMİNE MUTLUEL, EMRE GÜLCENBAY, GÜLAY BORUCU, GÜLBİN KÖSEMEN, HALİL GÜLCENBAY, HATİCE TÜRKOĞLU, HULUSİ GÜLCENBAY, HURİYE TURGUT, İBRAHİM KARAKUŞ, İSHAK GÜLCENBAY, KAZIM GÜLCENBAY, MEHMET GÜLCENBAY, MUSTAFA GÜLCENBAY, NURAY ÇOMAK, YÜCEL KARAKUŞ, ZEHRA PALAZ, ZEKİ KARAKUŞ.

DAHİLİ DAVALILAR :HACER ŞAKIN VE LEVENT GÜLCENBAY.

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parsel hakkında hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3(Üç) ay içinde Mahkememize itirazda bulunabilecekleri hususu ilan olunur.