T.C. ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/1214 Esas 30.09.2026

Davacı tarafından Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Yatağan mahallesi, 389/68, 389/88, 389/87, 563/13 ada/ Parsel sayılı taşınmazların paydaşlar arasında aynen taksiminin mümkün olmadığı anlaşıldığından üzerindeki tüm hak ve yükümlülükler ile birlikte AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATILARAK ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE, dahili davalı Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Yatağan mah/köy, Cilt No:87 Aile sıra no 17 sırada nüfusa kayıtlı, Yusuf ve Ümmügülsüm oğlu, 08/10/1945 d.lu NECATİ YÜREKTÜRK'ün yokluğunda karar verildiği, tüm çabalara rağmen kendilerine ulaşılamamış olup, iş bu hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İSTİNAF yasa yoluna başvurmaları, başvurmadıkları takdirde kesinleşeceğini ve satış işlemlerine başlanacağına tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.