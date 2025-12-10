T.C. ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2025/409 Esas 03.12.2025 1.GAİPLİK İLANI

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03.12.2025

GAİP ADI SOYADI: İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mah. 92 Ada 2 parsel, nolu kayıtlıtaşınmazın 3/12 hisse maliki Hasroviduht Beşiryan ve 2/12 hisse maliki Verjin Merdinyan