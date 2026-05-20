T.C. ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2025/409 Esas

2.GAİPLİK İLANI

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 14.05.2026

GAİP ADI SOYADI : İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mah. 92 Ada 2 parsel, nolu kayıtlıtaşınmazın 3/12 hisse maliki Hasroviduht Beşiryan ve 2/12 hisse maliki Verjin Merdinyan