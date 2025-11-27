Cumhuriyet Gazetesi Logo
T.C. ADALAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma 27.11.2025 00:01:00

T.C. ADALAR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/246 Esas

KONU : SONA VERA LOKMAGÖZYAN (TC 43573432304)

2. İLAN

Davacı Hazine vekili tarafından Müteveffa SONA VERA LOKMAGÖZYAN aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Mahkememiz dosyasında SONA VERA LOKMAGÖZYAN'ın mirasçılarının nüfus kayıtlarına erişilememesi, sağ ya da ölü olduklarının, ölü iseler yasal mirasçılarının tespit edilmemesi nedeniyle,devletin yasal mirasçılığının söz konusu olacağı, muhtemel hak sahiplerinin 1 yıl içeresinde mirasçılık haklarının mahkememize bildirmeleri 2. kez ilanen tebliğ olunur. 18.11.2025

DURUŞMA GÜNÜ 26/03/2026 saat 10.30

