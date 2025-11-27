T.C. ADALAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ADALAR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/246 Esas
KONU : SONA VERA LOKMAGÖZYAN (TC 43573432304)
2. İLAN
Davacı Hazine vekili tarafından Müteveffa SONA VERA LOKMAGÖZYAN aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;
Mahkememiz dosyasında SONA VERA LOKMAGÖZYAN'ın mirasçılarının nüfus kayıtlarına erişilememesi, sağ ya da ölü olduklarının, ölü iseler yasal mirasçılarının tespit edilmemesi nedeniyle,devletin yasal mirasçılığının söz konusu olacağı, muhtemel hak sahiplerinin 1 yıl içeresinde mirasçılık haklarının mahkememize bildirmeleri 2. kez ilanen tebliğ olunur. 18.11.2025
DURUŞMA GÜNÜ 26/03/2026 saat 10.30