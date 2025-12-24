T.C. ADANA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.ADANA 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO :2024/1568

KARAR NO : 2025/652 Karar

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıdave karar numarası yazılı 13/11/2025 tarihli ilamı ile "sanık KEMAL KALA hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan cezalandırılması ve sanık hakkında; 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası ve 80 TL Adli Para cezasına ilişkin

1-Halis ve Nahide oğlu, 14/10/1990 Seyhan doğumlu, KEMAL KALA,tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Sanık KEMAL KALA'ya, 13/11/2025 tarih 2024/1568 Esas ve 2025/652 Karar sayılı sayılı ilama ilişkin hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.12.2025