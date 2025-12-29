T.C. ADANA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO :2025/235 Esas

KARAR NO : 2025/727 Karar

5607 Sayılı Yasanın 3/18 Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda ve karar numarası yazılı 04/12/2025tarihli ilamı ile "sanık DRİS MAKSUME hakkında5607 Sayılı Yasanın 3/18 Maddesine Muhalefet suçundan cezalandırılması ve sanık hakkında; "Müsaderesine İlişkin Talebin Reddi" uyarına verilen hükmü ilişkin

Cemil ve Sena oğlu, 20/02/2000 Halep doğumlu, DRİS MAKSUME,tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Sanık DRİS MAKSUME, 04/12/2025 tarih 2025/235 Esas ve 2025/727 Karar sayılı sayılı ilama ilişkin hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 25.12.2025