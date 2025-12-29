Cumhuriyet Gazetesi Logo
T.C. ADANA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma 29.12.2025 00:01:00

T.C. ADANA 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2022/1409 Esas

KARAR NO : 2025/685 Karar

5607 Sayılı Yasanın 3/18.maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıdave karar numarası yazılı 20/11/2025 tarihli ilamı ile "sanık ABDULVAHAP ŞOBEK hakkında 5607 Sayılı Yasanın 3/18.maddesine Muhalefet suçundan cezalandırılması ve sanık hakkında; Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararına ilişkin

Muhammed ve Şerife oğlu, Halep 03/02/1977 doğumlu, ABDULVAHAP ŞOBEK,tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Sanık ABDULVAHAP ŞOBEK'e, 20/11/2025 tarih 2022/1409 Esas ve 2025/685 Karar sayılı ilama ilişkin hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.12.2025

