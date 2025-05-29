T.C. ADANA 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLAN

T.C.

ADANA 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2021/476 Esas

KARAR NO : 2024/1173 Karar

5607 Sayılı yasaya muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/05/2024 tarihli ilamı ile "sanık HAMDO KÜRhakkında 5607 sayılı yasaya muhalefetsuçundan 5607 sy. 3/18, 3/10, 3/10, 7242 sy. Değişik 5607 sy. 5/2, 5237 sy. 62/152/2, 52/4, 52/2-3, 52/4, 5607 sy. 13/1 delaleti ileTCK. 54/4 maddeleri gereğince cezalandırılması ve sanık hakkında verilmiş; 6000.00,0 tl. Adli para cezası ve 20,00 tl. Adli para cezası cezasına ilişkinolarak,

1-Salah ve Fatma oğlu, 1991 doğumlu, HAMDO KÜR,tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Sanık HAMDO KÜR'e, 30/05/2024 tarih 2021/476 Esas ve2024/1173 Karar sayılı ilama ilişkin hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23.05.2025