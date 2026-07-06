T.C. ADANA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2018/735-Ceza Dava Dosyası

Karar No : 2026/432

Hakaret ve Mala Zarar Verme suçlarından, Dkhila ve Tebourba kızı, 01/01/1984 doğumlu, sanık Donia Ghannem hakkında yapılan yargılama sonucunda, atılı suçlardan ayrı ayrı zaman aşımı nedeniyle düşmesine karar verilmiş ve tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolunun açık olmak üzere verilen hüküm ile katılan Ümmühan İlkimen Budak vekili Av. Ali Can Erdoğan'ın istinaf dilekçesi, sanık DONİA GHANNEM'e tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebliğat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özeti ile katılan vekilinin istinaf dilekçesinin, TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Hükmün 1412 sayılı CMK'nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde istinaf kanun yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği ilan olunur.01/07/2026