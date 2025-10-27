T.C. ADANA 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2023/147 Esas

Konu : Ali kızı Hayriye MALİYE HAZİNESİ ileADANA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Dava konusuAdana İli, Yüreğir İlçesi, Havraniye Mahallesinde bulunan 14965 Ada 1 parsel (öncesi 442 parsel) sayılı taşınmazda hissedar olan Ali kızı Hayriye'nin kim olduğu, yaşayıp yaşamadığının bilinmemesi , tanınmaması ve adresinin bilinmemesi nedeni ile Adana 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/1818Esas, 2011/4012 Karar sayılı ilamında 3561 sayılı yasa gereği Adana Defterdarlığı kayyım tayin edilmiş ve gaipliğine karar verilmesi davası açılmış olup, İsa kızı Fatiş'i tanıyan bilen olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerde olduğunu bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2023/147 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde, adı geçen ALİ KIZI HAYRİYE hakkında Gaiplik Kararı verileceği ve malvarlığının hazineye devrine karar verileceği hususu İLANEN DUYURULUR.