T.C. ADANA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/387 Esas

Davacılar; ESENGÜL ÖZYALÇIN, IŞIL ÖZYALÇIN, İSMAİL ÖZYALÇIN, RÜSTEM CAN ÖZYALÇIN, SEMİHA ÖZYALÇIN, SEMİHA ÖZYALÇIN ile Davalılar; AĞA ZÜLFİKAROĞLU, ALİ RIZA ZÜLFİKAROĞLU, ANIL ULUDAĞ, HAKKI KOÇAK, HALİL KAYHAN, HAMİDE KOÇAK, HANIM BALA, v.d. arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen dahili davalı olan Hüseyin ve Nazmiye oğlu, Saimbeyli 1962 doğumlu; Hakkı KOÇAK adına çıkartılan davetiyelerin bila iade edildiğinden, emniyet tarafından da adresi tespit edilemediğinden ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla, dava konusu Adana ili, Seyhan ilçesi, Zincirlibağlar Mahallesi, 10367 Ada, 4 Parseldeki taşınmazdaki ortaklığın satış sureti ile giderilmesini talep edilmiş olup, dava ve dahili dava dilekçesine karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesini sunması veduruşmanın atılı olduğu 21/10/2025 günü saat 10:45'de duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde gıyabında duruşma yapılarak karar verileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere davalı Hakkı KOÇAK'a ilanen tebliğ olunur.