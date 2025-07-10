T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/174 Esas

Konu: Kamulaştırma Hk.

Dava konusu Adana ili, Çukurova ilçesi, Şambayadı Mahallesi, 1708 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup, Davacı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.Duruşma günü:23/09/2025, saat:10:50