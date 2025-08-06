T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/316 Esas Konu: Kamulaştırma İlanı

Dava konusu Adana ili, Seyhan ilçesi, Akkapı Mahallesi, 14892 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup, Davacı ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU tarafından tescil talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde Mahkememizin yukarıda esas sayısı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.Duruşma günü: 11/11/2025, saat: 11:10