T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'DEN

Sayı: 2023/205 Esas

Davacılar: HÜSEYİN KALINLIOĞLU, ONUR KALINLIOĞLU, VECİDE BOLAT Davalılar : BETÜL HANDAN AKÇALI, EMİN BÜLENT EKMEKÇİ, GÜLSÜM ŞAHBANU ÇELİK, HIZIR ALİ ÇELİK, HÜSEYİN BURAK ÇELİK, HÜSEYİN ŞABAN EKMEKÇİ, MEHMET ALİ EKMEKÇİ, MELİKE NİDA ÇELİK, MÜZEYYEN HÜDA ÇELİK, SEVAL EKMEKÇİ, ŞAHİN ALİ HAYDAR ÇELİK, ÜLYA MISIRLIOĞLU, ZÜBEYDE EKMEKÇİ arasında görülmekte olan daca nedeniyle;Bilirkişi raporunda özetle; Sözleşmenin Noterden düzenleme şeklinde yapıldığı, Satış bedelinin(1.300 E. Lira) tamamen ödendiği, Fiilen Zilyetliğin devam ettiği,zaman aşımına uğrayıp uğramadığının takdirinin mahkemeye ait olduğu tespit edilmiş olup,

Dahili Davalı Hızır Ali Çelik'in (TC Kimlik No:16819199712) mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresine davetiye çıkartılmışsa da tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, tebligata yarar adresi tespit edilememiş olup adına çıkartılacak davetiyenin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

"7201 sayılı tebligat kanununun 28, 29 ve 31 maddeleri gereğince ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağının ayrıca HMK'nın 127. Maddesi gereğince bilirkişi tebliğinden itibaren 2 hafta içinde bilirkişi raporuna itiraz dilekçesinin verilmesi ihtar ve tebliğ olunur." tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.