T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2025/461 Esas

Dava konusu Adana ili, Sarıçam ilçesi, Suluca Mahallesi, 622 Ada, 18 Parsel (Eski 9 parsel) sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup, Davacı T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.

Duruşma günü:12/02/2026 , saat:09:30