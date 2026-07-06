T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/221 Esas

Konu : Kamulaştırma İlanı Hk.

Dava konusu Adana ili, Seyhan ilçesi, Kayışlı Mahallesi, 13947 Ada, 5 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup, Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.

Duruşma günü:15/10/2026, saat:10:55